Batı Karadeniz’in incisi Karasu sahili

Batı Karadeniz’in incisi olarak bilinen Sakarya’nın Karasu ilçesi yaz ve kış aylarında çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

Turistik ve tarihi yapısının yanı sıra Karasu sahilinin kumunun şifalı olduğuna inanılıyor.

Kış aylarında özellikle sadece yürüyüş yapmak için gelen ziyaretçiler tatil dönemlerinde de başka yere gitmediklerini ve buradaki kumun romatizma hastalığına çözüm sunduğunu söylüyorlar.

Denizi, yeşili ve tarihi değerleriyle dikkati çeken Sakarya’nın Karadeniz’e açılan kapısı olan Karasu ilçesi İstanbul'a 206, Ankara'ya 314, Sakarya şehir merkezine ise 50 km uzaklıkta.

Yaklaşık 7 kilometrelik mavi bayraklı plaj uzunluğuyla misafirlerine ilçenin farklı noktalarından denize girme fırsatı veren Karasu, özellikle bayram ve yaz tatillerinde iç turizme yönelik tercih edilen ender yerlerden.

Burası ailesiyle beraber şifalı kumlarda yürüyerek balık yemek isteyenlerin de sık tercih ettiği bir konum.

Bunun yanı sıra Karasu’ya gitmek isteyen turistler için bir de eski yol alternatifi bulunuyor. Tabi ki bu yol biraz engebelerle dolu ancak ağaçlı yol diye tabir edilen doğa harikası tüneli seyrederek büyüleyici bir gün geçirebilirsiniz.