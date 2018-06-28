Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bayburt-Trabzon sınırında ‘dünyanın en tehlikeli yolu’
Bayburt-Trabzon sınırında ‘dünyanın en tehlikeli yolu’
Bayburt-Trabzon sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı´ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunun turizme kazandırılması için harekete geçildi. Dünyanın en tehlikeli yolu olduğunu duyan adrenalin tutkunları, bölgeye akın ediyor. 
Seyahat 28 Haziran 2018 - 22:19

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran ‘www.dangerousroads.org’ sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı´ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçti.

Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem ‘ölüm yolu’ olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. ‘Derebaşı virajları’ diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt’u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

resimid_5389378

TURİZME KAZANDIRILACAK

‘Derebaşı virajları’, düzenlenecek off-road ve kaya tırmanışı faaliyetleriyle tanıtılacak. Yolda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla özellikle safari tutkunlarının davet edileceği yol güzergahı, turizme kazandırılarak, adrenalin tutkunu yerli- yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak. ‘Dünyanın en tehlikeli yolu’ seçildiğini duyan off-road ve safari meraklıları ise bölgeye akın etmeye başladı.

resimid_5389382

Gezgin Özgür Kaya, hikayesini duydukları yolu gelip, görmek istediklerini belirterek, “Bu yolu görmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Bu manzarayı gördük. Adrenalin dolu bir yol. Herkesin görmesini tavsiye ederim” dedi.

resimid_5389379

Metin Çakır ise Alanya´dan Karadeniz´e geldiklerini dile getirerek, “Bu yolu merak ettiğimiz için geldik. Bu yoldan geçmek istedik. Yolun manzarası çok güzel. Zorlu bir yol ama doğası harika” diye konuştu.

DHA

resimid_5389380resimid_5389381resimid_5389383resimid_5389387resimid_5389388resimid_5389389resimid_5389390resimid_5389391

 

Son güncelleme: 22:20 - 28.06.2018
Etiketler