Bayramda Kemer’in nüfusu 4 kat arttı

Antalya'nın 45 bin nüfuslu Kemer ilçesi, Kurban Bayramı'nda nüfusunun 4 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, "Zor geçen birkaç yılın üzerine nefes oldu diyebiliriz" ifadesini kullandı.

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Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otellerde yer bulmak imkansız hale geldi. Şehrin önemli turizm destinasyonlarından olan 45 bin nüfuslu Kemer ilçesinde ise rakamlar neredeyse nüfusun 4 katını buldu.

Yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu Kemer’de günlük olarak 150 bin kişi ağırlanırken, ilçeyi günübirlik olarak ziyaret edenlerin sayısı ise 20 bin civarında oldu.

“TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ”

Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, “Pandeminin devam edişi ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan tatsız durumlar turizmi etkiledi. Nisan ve mayıs aylarının biraz zorlu geçmesine rağmen haziran itibarıyla tüm pazarların da hareketlenmesiyle turizm istenilen randımana geldi diyebiliriz. Temmuz ayı ve bayramla birlikte de en pik dönemini yaşıyoruz. Şu an Kemer’de doluluklar yüksek. Turizmcinin yüzü bu anlamda güldü” dedi. (DHA)