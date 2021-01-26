Pandemide belediye eliyle bungalov keyfi

Dünyanın birçok noktasında, doğayla baş başa keyifli bir tatil için giderek daha çok tercih edilen bungalov evlere Türkiye’de yerel yönetimler de el attı. Pandemi sürecinde artan ilgiyi de değerlendiren Adana Pozantı Belediyesi de iki bungalovla ilk adımı attı.

Pozantı Belediyesi, ilçeye bağlı Belemedik Mahallesinde, Devlet Demir Yollarından kiralanan alanda hayata geçireceği bungalov evler projesi için çalışmalara başladı. Belediyenin atölyesinde yapımına başlanan 2 adet 28 metrekarelik ahşap bungalov konaklama evleri için profil montajları tamamlandı. Ahşap yapılar ortaya çıkmaya başladı.



GECELİK KİRASI 500 TL



Belediye Başkanı Mustafa Çay, bungalov evlerin kiralama ücretini şimdilik 500 TL olarak düşündüklerini belirterek, “Üretmek ve ilçemize vizyon kazandırmak, talepleri karşılayacak turizm yatırımları yapmak bundan böyle hizmet şiarımız olacaktır” dedi.

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