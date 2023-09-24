Bergama’nın ziyaretçi sayısı artıyor

İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi ve kültürel değerler, her geçen gün daha fazla ziyaretçi çekiyor.

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Bergama, Helenistik, Roma ve Osmanlı döneminden kalma birçok eserin korunarak bugüne ulaştığı bir ilçe..

İlçedeki Pergamon Antik Kenti, Asklepion Tapınağı, Akropolis, Kızıl Avlu ve İzmir Bergama Müzesi, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, ziyaretçi artışının bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra, tanıtım çalışmalarının da etkisiyle gerçekleştiğini söyledi. Ustura, “Müzeyi 2022 yılının ilk yarısında 180 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 6 ayında ise 300 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Her sene ziyaretçi sayımızda artış var. Kültürel anlamda yaptığımız kazılar, alanda yapılan restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları ziyaretçinin beklentisini, ilgisini ve merakını artırıyor” dedi.

Yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünü Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu ve ABD’den gelenlerin oluşturduğunu belirten Ustura, yerli ziyaretçi sayısında da gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. Ustura, “Kendi vatandaşımızın da kültürel yerlere, ören yerlerine, müzelere olan merakının fazlalaştığını görebiliyoruz. Bu, son derece önemli” diye konuştu.

PİTANE’DE MOZAİKLER BULUNDU

Bergama Müzesi Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Çandarlı’daki Pitane Antik Kenti’nde de kazı çalışmaları sürüyor. Ustura, burada mozaikli bir yapıya rastladıklarını söyledi. Pitane Antik Kenti’nin yayılım alanlarını ortaya çıkarmaya başladıklarını ifade eden Ustura, bu bölgenin de kültür turizminde önemini artıracağını düşündüklerini belirtti. (AA)