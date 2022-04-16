Beyaz cennet Pamukkale’ye turist akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken beyaz cennet Pamukkale, soğuk havadan kaçanların akınına uğradı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eşsiz güzelliğiyle kendisine hayran bırakan, ‘beyaz cennet’ olarak da bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’ye havaların ısınmasıyla bahar geldi.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler travertenlere kendilerini atarak doyasıya vakit geçiriyor.



Termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Pamukkale, en çok Balkan ülkeleri ve Rusya’daki soğuk havadan kaçanların akınına uğradı.

Yerli ve yabancı turistler, Pamukkale'nin hemen yanı başındaki Antik Kleopatra Havuzu’na da yoğun ilgi gösterdi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinden Pamukkale’ye giden Yadigar Sönmez, “Çok yıllar önce gelmiştim. O zamanlar genç kızdım. Muhteşem bir yer olmuş, zaten burası ayrı bir yer, başka bir dünya. Ama çok kalabalık. Sıcak suları gerçekten çok güzel. Keşke burada yaşamak gibi bir şansımız” dedi.

5 yıl önce ilk kez gittiği Pamukakale’ye hayran kalınca bu kez ailesiyle yeniden Rusya’dan giden Kseniya Sheleg ise “Buraya beş yıl önce oğul bir yaşındayken gelmiştik. Herkesin görmesi gereken bir yer mutlaka. Bu kez annem, oğlum ve eşim ile burdadayız. Mutlaka görülmesi gereken bir yer” diye konuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir 'Van'ın Pamukkale'si' ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İlginizi Çekebilir Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası görenleri büyülüyor