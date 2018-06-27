Beypazarı gezilecek yerler: Konakları ile meşhur Beypazarı…

Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, daha sonra da Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar'ın egemen oldukları Beypazarı, Roma döneminde İstanbul'u Ankara ve Bağdat'a bağlayan büyük tarihi geçit yolları üzerinde bulunduğu için önemli bir bölgede yer almaktaydı. Şimdi Beypazarının tarihi ve turistik yerlerini tanıtmaya çalışalım...

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Ankara’nın ilçesi Beypazarı, Ankara’nın 98 kilometre batısında yer alır. Bilinen ilk adı “kaya doruğu ülkesi” anlamına gelen Lagania olan Beypazarı, konakları ile meşhurdur. Tarihte pek çok eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış Beypazarı’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

BEYPAZARI’NIN GEZİLECEK YERLERİ

BEYPAZARI EVLERİ

Beypazarı’nın kültürel mirasının en öemli ögelerinden biri olan bu evler, Cumbalı veya Guşganalı olan iki ya da üç katlı ahşap yapılardır. Bu evler zemin katları taş, üst katları ahşap iskelet içine ahşap veya kerpiç dolgu sistemi kullanılarak inşa edilmiş. Üstleri ise kiremit çatı ile örtülüdür. Evlerin tavan arasındaki bölümünün çatıdan yükselerek çıkmasına “Guşgona” denir.

Evlerin üst katlarında işlemeden (yarım) bırakılan bölüme “çantı” adı verilir. Geleneğe göre Beypazarılılar; dünyada daha yapacak bir şeylerinin kaldığını vurgulamak için bu bölümü işlemeden bırakırlardı. Restorasyon çalışmalarının başlaması ile evlerin bu kısımları da restore edilmiştir.

Beypazarı Evleri ahşap dekorasyon sanatının en güzel örnekleri ile bezenmiştir. Taşıyıcı sistemi örten ahşap pervazlar, kapı, pencere, merdiven, çıkmalar, tavan ve taban kaplamaları asırlara dayanmıştır. Kapı, Beypazarı evinde önemli bir öğedir. Ailenin kültürel ve sosyal kimliğini belirler. Tokmaklar da aynı şekilde içeride yaşayanların sosyal durumunu, statüsünü simgeler. Tokmağın sesine göre gelen kişinin erkek, bayan olduğuna karar verilirdi. Halkalar birbirine bağlanmışsa evde kimsenin olmadığı anlaşılırdı. Tokmaklarda bolluğu, sonsuzluğu simgeleyen Nar meyvesi çok tercih edilmiştir. Osmanlı döneminden kalan 200 yıllık tarihe sahip olan 3500 civarındaki Beypazarı evleri 2000'li yılların başında başlatılan restorasyon hamlesiyle kent dokusu korunarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır.

HIDIRLIK TEPESİ

İlçede bulunan en güzel tarihi yerlerden birisidir. Hıdırlık tepesinde Hızır Aleyhisselam'ın dua ettiği düşünülmektedir. Bunun nedeni bu tepenin Şehrin en yüksek tepesi olmasıdır. Hıdırlık Tepesi’nden tarihi evleri, sokakları ve enfes manzarayı seyredebilirsiniz.

BOĞAZKESEN KÜMBETİ

İnözü Vadisi girişinde yer alan bu bölge içerisinde, Türkiye'de dört tane bulunan ve 13. yüzyılda inşa edilen, Selçuklulardan kaldığı düşünülen iki mezar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vadiye hâkim olması sebebi ile de eski tarihlerde gözetleme noktası olarak kullanılmış olduğu da varsayılmaktadır.

SULUHAN CAMİİ

Suluhan Camii, İstiklal Mahallesi’nde yer alıyor. 17. yüzyılın ortalarında Nasuh Paşa tarafından yaptırılan cami, dikdörtgene yakın formda kesme taştan ve düz tuğladan inşa edilmiş. 1976 yılında, 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiş ve yakın bir zamanda yeniden restore edilmiş.

SONBAHARDA GİDİLMESİ GEREKEN YERLER

YAŞAYAN MÜZE

Türkiye'de yeni bir müzecilik anlayışının tek örneği olan Abbaszade Konağı, Osmanlı dönemi mimari özelliklerini taşıyor. Beypazarı'nın eşrafından tüccarlar Katırcıoğlu Ali'nin torunu, Büyük Abbas Ahmet'in oğlu Abbaszade Mustafa Efendi tarafından 19. yüzyılda yapılmış yan yana iki konaktan biri, bugün Yaşayan Müze olarak kullanılıyor. Konakta, tarihi eşyaların yanı sıra çeşitli bindallılar sergileniyor. Bu müzede eşyalara dokunmak ve fotoğraf çekmek serbesttir. Yaşayan Müze’de Ebru hat sanatı, ıhlamur baskı, Türk kültüründe kahve, Türk masalları anlatımı ve Hacivat ile Karagöz perde oyunu görebileceğiniz aktiviteler arasındadır.

KENT TARİHİ MÜZESİ

1928'de inşa edilen ve bir dönem okul olarak kullanılan binada ilk çağlardan günümüze Beypazarı ile ilgili tüm belge ve eserler sergileniyor. Beypazarı kültürünü yansıtan eserlerin, kıymetli madenlerin, antika eşyaların ve Beypazarı tarihine ışık tutan tarihi belgeler sergileniyor. Müze, etnografik bir müze özelliği taşımakta ve mimarisiyle bir Beypazarı Evi’ni canlandırmakta, gündelik hayatı gözler önüne sermektedir. Buna ek olarak müze girişinde bu yörede bulunan Roma dönemine ait dor tarzı sütunlar, çocuk mezarı kapağı ve yazıtlar bulunmaktadır. Selçuklu dönemine ait koç heykeli, Osmanlı’da kullanılan küpler ve buğday ambarı bulunmaktadır.

İNÖZÜ VADİSİ

İnözü Vadisi, Beypazarı’ndan; Kıbrıscık, Nallıhan, Polatlı, Çamlıdere ve Güdül ilçelerine doğru uzanmaktadır. İnözü Çayı'nın toprağı aşındırmasıyla oluşan ve dar bir vadi olan İnözü Vadisi, her iki tarafından üzerine çıkılması çok zor kayalıklar içine oyulmuş. Batı yamaçlarında çok katlı görünüm sergileyen mağaralar bulunuyor. Eski dönemlerde mağaralarda yaşayanların kullandığı eşyaların konulduğu mezarların olduğuna dair izler bulunmaktadır; fakat bir arkeolojik kazı yapılmadığı için bu bilgi kesinleşmemiştir. Doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan İnözü Vadisi görülmesi gereken yerlerdendir.

ALAADDİN SOKAK

Restorasyonu tamamlanmış ve hizmete açılmış bir çok tarihi konağı barındıran Alaaddin Sokak; Beypazarılı ev hanımlarının tarhana, ev makarnası, cevizli tatlı sucuk, bazlama gibi el emeği ürünlerini sattığı en gözde mekanı.