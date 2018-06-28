Beyşehir’in gezilecek yerleri: Torosların eteğindeki Beyşehir…

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Uzun tarihi geçmişinde pekçok medeniyete ev sahipliği yapan Beyşehir’in gezilecek yerleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte Beyşehir’in gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazıları…

BEYŞEHİR’İN GEZİLECEK YERLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ

Türkiye’nin üçüncü büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür. Tektonik-Karstik olaylarla meydana gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye’nin en önemli milli parklarından biridir. Milli park alanı içerisinde aynı anda dağ sporları ve av sporları yapmak imkânı vardır. Su ürünleri açısından ekonomik değeri yüksektir. Gölün iki plajı, 22 adası ve pek çok kayalığı bulunmaktadır. Göl Ornitolojik bakımdan önemli bir kuş üreme, barınma, beslenme ve konaklama merkezidir. Bu yönü ile turizm açısından önem taşımaktadır.

KUBADABAT SARAYI

Ünlü Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad Beyşehir'in batısında Gölyaka beldesinin kuzeyinde Kubadabat Sarayı'nı yaptırmıştır. Sarayın mimarı o dönemin av emiri, mimar Sadettin Köpek'tir. Selçuklu çini sanatının en güzel örneklerinin duvarlarını süslediği bu sarayın çinilerinde, Selçukluların ongunu çift başlı puhu, kartal kadın ve erkek tasvirleri, leylek, tavus kuşu, kartal gibi kuş figürleri resmedilmiştir. Halen burada arkeolojik kazılar devam etmekte ve bulunan çini eserler Karatay Müzesi'nde sergilenmektedir.

EŞREFOĞLU CAMİİ

Eşrefoğlu Camii, Beyşehir şehir merkezinde yer alan önemli tarihi yapılardan biridir. Kuzeyden güneye uzanan dikdörtgen bir plan üzerine yapılan caminin kuzeydeki ana kapısının dışında doğuda ve batıda iki kapısı daha bulunmaktadır. İlk olarak Selçuklu Sultanı, Sultan Sancar'ın emri ile 1134 de yaptırılan ve son şeklini Eşrefoğlu Süleyman Bey'in 1297 de yeniden inşası ile alan cami, içerisindeki ağaç işçiliği ile dünyanın en önemli sanat harikalarından biridir.

FASILLAR ANITI

Beyşehir'in 18 kilometre doğusunda yer alan Fasıllar Anıtı, dünyanın en büyük kaya anıtlarından biridir. Aynı zamanda Bizans dönemine ait Misthia kenti harabelerinin de bulunduğu köyde yer alan Fasıllar Anıtı, Büyük Tanrı’yı bir dağ tapınağında iki arslan arasında gösterir.

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HİTİT ANITI

Beyşehir'e 22 kilometre mesafede bulunan Eflatun Pınarı, Milattan önce 12. yüzyılda, Hititler döneminde kurulmuş, Hattuşa'dan sonraki en önemli Hitit anıtıdır. Anıtın önünde 40 metreye 30 metre genişliğinde kutsal bir havuz yer almaktadır. Çok tanrılı Hititlerin Fırtına tanrısı, Güneş tanrıçası, dağ tanrıları, pınar tanrıçaları gibi bazı tasvirlerin de yer aldığı anıt, göğü taşıyan ve yerle gök arasında ilişki kuran Tanrıları anlatmaktadır.

BEYŞEHİR KALESİ

Gölün güney doğu köşesinde eski Beyşehir Çayı’nın şimdiki kanal köprüsünün yakınındadır. Kalenin bir kapısı ile göl etrafındaki bazı duvar kalıntıları kalmıştır.