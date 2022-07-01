Bill Gates, Roma’nın kalbinde ultra lüks otel açıyor

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan ve dünyanın en zengin insanlarından biri olarak kayıtlara geçen Bill Gates ve Suudi milyarder Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud'un yönettiği Four Seasons otelini İtalya'nın başkenti Roma'ya taşıyor.

Sozcu.com.tr

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Bill Gates ve Suudi Arabistan’ın en zengin isimlerinden Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud’un Roma’da ultra lüks bir otel açmak için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin aktardığı haberde Gates’in 165 milyon euro ödeyerek Palazzo Marini’yi satın aldığı ve burayı Four Seasons oteli yapmayı düşündüğü kaydedildi.

Roma’nın kalbinde ultra-lüks bir otel yapılması için talimat verdiği belirtilirken ünlü Trevi Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri’nin Palazzo Marini’ye çok yakın olduğu da belirtildi.

Gates’in şu an IKEA’nın kullandığı binayı otele dönüştürmek için 100 milyon euro harcamasının beklendiği kaydedildi.

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