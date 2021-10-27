Bill Gates’ten sonra Jeff Bezos’un yatı da Muğla kıyılarına demir attı

Bir süredir Türkiye sahillerinde tatil yapan Bill Gates'in ardından dünyanın sayılı zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un teknesi de Muğla'ya demir attı.

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Dünyanın en zengin iki isminin yatları Muğla kıyılarına demirledi. Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir süredir Didim ve Güllük’te tatil yapıyordu. Gates bugün Lana isimli yatıyla Fethiye’ye geçerken bir başka dünyaca ünlü zengin Jeff Bezos’un yatı da Türkiye kıyılarına geldi.

Amazon teknoloji şirketinin kurucusu Jeff Bezos'un 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Gökova Körfezine demir attı.

10 Ekim'de Yunanistan'dan Bodrum'a gelen Jeff Bezos'un ‘Flying Fox' isimli ultra lüks yatı, Bodrum'dan sonra Gökova Körfezine demir attı. Gökova Körfezinde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan ‘Flying Fox' teknesinde Jeff Bezos'un olup olmadığı bilinmiyor. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.

FUTBOL SAHASINDAN DAHA UZUN

57 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya'da üretildi. Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde. Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip. Yatta 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.

İHA