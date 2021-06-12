Bin esirin yaptığı ‘Titus Tüneli’ gezginlerin gözdesi

Roma İmparatoru Vespasian’ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırıldığı bilinen Titus Tüneli, bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çekiyor. Esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

ROMA DÖNEMİ MEZARLARI

Titus Tüneli'nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

İstanbul’dan ‘dan eşi ile birlikte Samandağ’a gelen Muhammed Tufan Koç, “İstanbul ‘dan geliyoruz. Eşim ile güzel kızımla bir tatil yapalım dedik. Hatay’a bir gece 2 günlüğüne geldik. Dün Antakya’yı gezdik. Bugün de Samandağ’ı geziyoruz. Burayı görmeye geldik, tarihi bir yer olduğundan beğendik. El yapımı mağara müthiş ve güzeldi” dedi.(İHA)