Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Kağıt kesme sanatı, Çin’in yüzyıllara dayanan en yaygın olan geleneksel sanatlardan biri.

Günümüzde, Çin’n geleneksel ‘Bahar Bayramı’nda bolca kullanılan bu sanatın hangi dönemde başladığı kesin bilinmemekle birlikte, bir teze göre kaynağını antik çağlardaki dini törenlerden alıyor.

O dönemde Çinlilerin, kağıttan çeşitli hayvan ve insan figürleri yapıp ölülerle birlikte toprağa gömdükleri öne sürülmekte. Bundaki amaç, kağıttaki figürlerin temsil ettiği nesnelerin ölen insanlara sonsuza kadar eşlik etmesi olarak açıklanıyor.

Ancak kesme kağıtların bundan 1000 yıl önce daha çok süs amacıyla kullanıldığı, tarih kayıtları tarafından kanıtlanmıştı.

Bu kayıtlara göre kesme kağıtlar, Tang hanedanı döneminde kadınlar tarafından süs olarak saçlarına takılmaktaydı.

Bununla birlikte o dönemde kelebek şeklinde kesilen kağıt parçalarıyla baharı karşılama adeti de vardı.

Kesme kağıtlar, süs olarak kapı-pencerelere, duvarlara, aynalara ve lambalara yapıştırılıyordu. Bu dönemde kesme kağıt sanatıyla geçinen zanaatkarların ortaya çıktığı da biliniyor.

Günümüzde Çin’de bu kursu veren eğitmenler, bu geleneğin icrasının sanıldığı kadar zor olmadığını söylüyor. İşlem tamamen elle yapılıyor.

Eğitmenlere göre, profesyonel bir sanatçı olmayan biri bile, bir kağıt ve bir makasla bu sanatı çok kısa sürede öğrenebilir.

Fark, profesyonel bir sanatçının farklı makas ve bıçaklarla daha karmaşık kesme kağıtları üretebilmesinde yatıyor. Kesme kağıt, tek kağıttan olduğu gibi birçok kağıttan da yapılabiliyor.

Basit desenler, yalnızca makasla kesilebilirken karmaşık desenleri yaratmak için önce desen kağıda kopyalanıyor, sonra farklı büyüklüklerdeki onlarca makas ve oyma bıçağıyla kesim yapılıyor.

Kesme kağıtlarda işlenen konular, geniş bir yelpazeye yayılıyor. Çiçek, kuş, böcek, balık ve küçük hayvanlardan rivayetler ve edebi eserlerdeki kahramanlar ve Pekin Operası'nın maskelerine kadar her şey, kesme kağıtların konusu olabiliyor.