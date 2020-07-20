Binlerce nadide eserin yer aldığı Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi oldukça büyük bir koleksiyona sahip.

Tarihî Konya Evi Müzesi ve Kütüphanesi ile geniş bir alan içinde 3000 m² teşhir mekânı bulunan müzenin giriş katında Anadolu Medeniyetleri’ne ait arkeolojik buluntular, sikke, hat eserleri, tabiat tarihi bölümü ve tematik sergiler yer alıyor.

Müzenin birinci katında etnografik eserler, halı, kilim ve tespih koleksiyonu sergileniyor.

Aynı katta başta el yazması eserler olmak üzere 35.000 ciltlik zengin bir kütüphane de bulunuyor.

2909 arkeolojik eser, 5158 etnografik eser ve 4251 sikkenin bulunduğu müze, pazar haricinde haftanın her günü ziyarete açık.

Müzeye adını veren Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu, 1900 yılında Konya'nın Topraklık-Kerimdede Çeşme Mahallesi'ndeki aile evinde dünyaya gelmişti.

Kurtuluş Savaşı’na yedek subay olarak katılan, Dumlupınar ve Sakarya'da yararlılıklar göstererek “İstiklal Madalyası” kazanan Koyunoğlu, eğitim için Devlet Demiryolları Müdürlüğü sonrası gönderildiği Almanya’daki eğitiminden modern bilgi ve deneyimlerle dönmüştü.

İzzet Koyunoğlu, dünyada tek nüsha olan nadide birçok eseri bir araya getirmekle, bugün Türkiye'de pek çok kişinin teşebbüs edip yapamadığı şeyi tek başına başarmıştı.

Hayatını, medeniyetlerin kimlik belgeleri olan eski eserlerin toplanmasına, korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına adayan, topladığı paha biçilmez binlerce eserden meydana gelen müzesini 1973 yılında Konya Büyükşehir Belediyesine bağışlayan merhum Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu, ölümüne kadar canı gibi sevdiği eşya ve belgelerini, hiçbir karşılık beklemeden tanıtmıştı.