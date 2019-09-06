Binlerce yıllık medeniyetin merkezi Harran

Kuzey Mezopotamya’nın kadim yerleşim yerlerinden olan Harran, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine tanıklık etmiş bir bölge.

Şanlıurfa'nın güneyinde kalan Harran, kerpiç evleriyle ünlü.

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bölgede ağaç yetişmemesi dolayısıyla evler kerpiçten yapılmış.

Günümüze kadar gelen ve koruma altına alınan bu evlerin en büyük özelliği ahşap malzemesinin olmaması, yazları meşhur sıcakta serin, kışları ise sıcak olması.

Harran'da şu anda 900 civarında kerpiç Harran evi bulunuyor.

Zamanında bu evlerde tüm aile birarada yaşar ve hayat denilen avluda sosyalleşiyordu.

Yolların kesiştiği bölgede, M.Ö 2.000'li yıllara dayanan tarihiyle dünyanın ilk üniversitelerinden biri olarak bilinen antik bölgenin kalıntıları da görülmeye değer.

Harran'da nüfusun büyük bir çoğunluğu Arap kökenli.