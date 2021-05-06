Bir ayda 74 bin 458 ziyaretçi geldi

Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı Yer Altı Şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni nisan ayında 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının Nisan ayında ise corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olduğu için ziyaret eden olmamıştı. (DHA)