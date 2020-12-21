Bir fotoğrafçının gözünden: Samandağ

Meriç Aktar, Samandağ ve çevresi başta olmak üzere birçok şehri gezdiğini belirterek, daha çok insan ve doğa konulu fotoğraflar çektiğini söyledi.

Fotoğrafa merakının küçük yaşlarda başladığını ifade eden Aktar, şöyle konuştu:

* Çocuk yaşlarda, ulusal gazete kuponlarını biriktirerek edindiğim küçük filmli makineler ile fotoğraf çekmeye başladım.

* Fotoğraf bir tutku benim için. Öncelikle kendim için fotoğraf çekiyorum. Yani anılarımı yaşatacağım, belgeleyeceğim, sevdiklerimle paylaşacağım ve çocuklarıma miras olarak bırakacağım.

* İçerisinde insan olmayan fotoğraf her zaman eksik fotoğraftır diye düşünürüm.

* Fotoğraf çekmeden önce, doğru ışık koşullarında, kadrajımı kompozisyon kurallarına göre ayarlar ve öyle fotoğraf çekmeye çalışırım.(İHA)