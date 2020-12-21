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Bir fotoğrafçının gözünden: Samandağ
Bir fotoğrafçının gözünden: Samandağ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa fotoğrafçısı Meriç Aktar, çektiği fotoğraflarla kentin tanıtımına katkı sunuyor.
Seyahat 21 Aralık 2020 - 11:06

Meriç Aktar, Samandağ ve çevresi başta olmak üzere birçok şehri gezdiğini belirterek, daha çok insan ve doğa konulu fotoğraflar çektiğini söyledi.

(FOTO: İHA)

Fotoğrafa merakının küçük yaşlarda başladığını ifade eden Aktar, şöyle konuştu:

* Çocuk yaşlarda, ulusal gazete kuponlarını biriktirerek edindiğim küçük filmli makineler ile fotoğraf çekmeye başladım.

(FOTO: İHA)

* Fotoğraf bir tutku benim için. Öncelikle kendim için fotoğraf çekiyorum. Yani anılarımı yaşatacağım, belgeleyeceğim, sevdiklerimle paylaşacağım ve çocuklarıma miras olarak bırakacağım.

* İçerisinde insan olmayan fotoğraf her zaman eksik fotoğraftır diye düşünürüm.

(FOTO: İHA)

* Fotoğraf çekmeden önce, doğru ışık koşullarında, kadrajımı kompozisyon kurallarına göre ayarlar ve öyle fotoğraf çekmeye çalışırım.(İHA)

Son güncelleme: 11:09 - 21.12.2020
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