Bir kış masalı: Doğu Ekspresi

Ankara'dan Kars'a doğru hareket eden Doğu Ekspresi, masalsı bir kış yolculuğuna ev sahipliği yapıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğu Ekspresi ile Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Ankara- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars güzergâhını görmek için akın akın gitmeye devam ediyor.

Doluluk oranı yarıyıl tatili sonuna kadar yüzde yüze ulaşan Doğu Ekspresi, güzergâhta bulunan illerdeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

En yoğun sezon kış dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılmakta.

Kış aylarında yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmakta.

Bu grupların tercihi aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam etmekte.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’nün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa’da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara’dan Doğu Ekspresi ile Kars’a gidiyor.

Ankara’dan yola çıkıp Erzincan Garı’nda mola veren tren yolcuları adeta bir kış masalı yaşadıklarını kaydetti.

Erzincan’a Burdur’dan giden İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Erzincan’a foto maraton için gittik. Burada da özellikle Doğu Ekspresi ve yaban hayatını çekmek istedik. Bu trenin geçtiği Kemaliye, İliç, Kemah ilçelerinde Bağıştaş İstasyonu’nda çok güzel kareler ortaya çıktı” dedi.

İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa'dan da düzenlenen turlarla Doğu Ekspresi’yle seyahat etme imkânı bulduklarını kaydeden yolculardan Irmak Koç, “Muhteşem bir kış manzarası eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Erzincan’dan Kars’a kadar devam edecek. Çok güzel, eğlenceli bir yolculuk” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Arkeologların bulduğu iki bin yıllık cam kâsede tek bir çizik bile yok