Bir şezlong binlerce lira ediyor: Avrupa’nın en pahalı plajları

Bu yaz Avrupa'nın en gözde tatil yerlerinde yer bulmayı uman turistler, popüler plajlarda iki şezlong için yaklaşık 2300 TL'ye (80 €) varan yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor.

Sozcu.com.tr

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Yaz tatilini güneşlenerek ve denize girerek geçirmek isteyenler için Avrupa bu sene biraz tuzlu olabilir. Tanınmış yerlerdeki plaj kulüpleri, kalabalıktan uzakta özel bir gün için geçirmek için ücret ödemekten rahatsızlık duymayan ünlüler ve zengin turistler için popüler bir seçim haline geldi.

İtalya’nın Capri, Sardunya ve Positano destinasyonlarındaki ve İspanya’nın Mallorca ve İbiza tatil beldelerindeki seçkin kulüpler, güneşlenmek için 20 bin TL’ye (685 €) kadar ücret alıyor.

Ancak Positano’nun Amalfi sahil beldesindeki Fornillo Plajı’ndaki şezlongların kişi başı 1.200 TL’ye (40 Euro) mal olması, ucuz bir kaçamak arayan aileleri bile rahatsız ediyor.

Costa Del Sol’daki İngiliz turistlerin bu yaz bir şezlong için bile mücadele ettiği ve bazılarının havuz kenarında bir yer kapmak için iki saat sıra beklediği haberleri geliyor.

Son haftalarda İspanya’nın en önemli tatil noktalarında, ebeveynlerin ve çocukların bir yer kapmak için koşturduğu sahnelere tanık olunuyor; yayınlanan videolarda erken gelen konuklar, tam bir plajın açıldığı anda havluyla havuz kenarındaki şezlongları kapmak için birbirleriyle yarışıyor.

Bu da bazı tatilcileri, şezlonglarının önceden rezerve edildiği daha sessiz bir tatil beldesinde zaman geçirmeye daha da hevesli hale getiriyor.

İTALYA, YUNANİSTAN, FRANSA…

Araştırmalarda yer alan en pahalı plaj kulüplerinden biri de Positano’daki Arienzo Beach Club’dı. Burada bir şezlong, şemsiye, su, başlangıç, ana yemek ve eski bir Dom Perignon şampanyası içeren “VIP deneyimi” 20 bin TL (685 €) idi.

Sardunya’daki Nikki Beach’te de iki ila üç kişilik şampanya dahil bir “ikonik plaj yatağı” deneyimi için kendinizi 14.800 TL (500 €) öderken bulabilirsiniz.

Bunun dışında kayda değer fiyatlı plajlar arasında Yunanistan’daki Mikonos’un ünlülerin 4.700 TL (160 €) ödemekten çekinmediği Scorpios Beach ve 2.400 TL (80 €) maliyeti olan Fransa’nın St Tropez şehrindeki La Reserve A La Plage yer alıyor.

Bu arada İtalya’nın Capri kentindeki La Fontelina, şezlong, şemsiye ve havlu için 2 bin TL (70 €) alıyor. Buradaki rezervasyonlar ayrıca, en ucuz seçeneğin 119 TL’lik (4 €) bir bardak su ve 564 TL’lik (19 €) domatesli ve fesleğenli spagetti olduğu restoranda rezervasyon yapılmasını da gerektiriyor.



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