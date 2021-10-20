Bir Ukraynalı üç Rus Likya Yolu’nda

Antalya'da bir araya gelen üçü Rus ve biri Ukraynalı arkadaşlar, Likya Yolu'nu 25 günde yürüyecek.

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Rusya’nın Volgograd şehrinden psikolog Mikhail Chernyavsky, Simferopol şehrinde restoranda çalışan Olga Podmareva, Sivastopal şehrinden mühendis Eyar Osyaev ile Ukrayna’nın Dnear şehrinde hayvancılıkla uğraşan Lunas Orestonich, sosyal medyada tanışıp Likya Yolu’nda yürüyüş programı düzenledi.

Doğasever arkadaşlar, 9 Ekim’de Antalya’ya geldi. Havalimanında buluşan arkadaşlar, otobüsle Kemer’e geçti. Beldibi Mahallesi’ndeki Likya Yolu’nda yürüyüşe başlayan 4 arkadaş, 10 gün sonra Demre’ye ulaştı. Demre’de 1 gün mola veren doğaseverler, ardından Muğla’nın Fethiye ilçesine kadar sürecek Likya Yolu yürüyüşüne devam edecek.

Rus psikolog Mikhail Chernyavsky, “Likya Yolu’nun tamamını yürümeye karar verdik. Hepimiz ilk kez Türkiye’ye geliyoruz. Yaptığımız plana göre Beldibi’nden Fethiye’ye kadar 540 kilometrelik Likya Yolu’nun tamamını 25 günde yürüyeceğiz. Şu ana kadar geçtiğimiz parkur bizi büyüledi” diye konuştu.

“HER YER TARİH DOLU”

Araştırmalarında Demre’den sonra Likya Yolu’nun daha güzel olduğunu öğrendiklerini dile getiren Mikhail Chernyavsky, “Günde 20-25 kilometre bazen 30 kilometre yürüyoruz. Mevsim yürümeye çok uygun. İnsan yorulmuyor, fazla terlemiyor. Her yer tarih dolu. Türkiye, harika bir ülke. İnsanlar çok cana yakın. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Doğa dostu arkadaşlarımıza Likya Yolu’nu tavsiye edeceğiz. Kendimiz de yine geleceğiz” dedi. (DHA)

