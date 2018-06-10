Bitlis Tatvan gezilecek yerler deyince akla gelen ilk nokta!

Günümüzde kullanılan isminin nereden geldiği kesinlikle bilinmeyen Bitlis, tarih boyunca değişik isimlerle anılmıştır. Asurlular Bit-Liz, Persler ve Yunanlılar Bad-Lis veya Bad-Lais Bizanslılar Bal-Lais-on Babaleison veya Baleş Araplar Bad-Lis Ermeniler Pageş veya Pagişi olarak kullanmışlardır. Anadolu’da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehir olan Bitlis'in gezilecek tarihi yerleri ile ilgili hazırladığımız yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. İşte Bitlis seyahatinde mutlaka görülmesi gereken 3 yer...

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Bitlis, Hurrililer, Mitanniler, Asurlular, Babilliler, Medler, Persler Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar’ın hakim olduğu dönemlerin ardından Hazret-i Ömer’in fethinden sonra, on üç asırdır Müslüman devletlerin elinde bulunan bir serhat şehridir. Tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar giden Bitlis’in tarihi ve turistik yerleri deyince akla gelen 3 yeri sizin için araştırdık. İşte Bitlis seyahat rehberi…



NEMRUT KRATER GÖLÜ

Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın 2.935 metrelik zirvesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, Tatvan İlçe sınırları içerisinde yer alıyor. Zirvede ikisi devamlı, üçü mevsimlik olmak üzere beş göl bulunmaktadır. Burası Büyük İskender'in keşfettiğine inanıldığından dolayı “Büyük İskender'in Cenneti” olarak da biliniyor. Boyutları bakımından kendi türünde dünya ikincisi Türkiye’nin de en büyük krater gölüdür. Gölün 150 metre kadar doğusunda çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan sıcak buhar yarıkları bulunuyor.



AHLAT MEZARLIĞI

“Anadolu’nun tapusu” olarak bilinen Ahlat ilçesinde bulunan ve Selçuklulara ait olan bir mezarlıktır. Dünyada Müslümanlara ait en büyük mezarlık olarak da bilinmektedir. Mezarlığın yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan kapladığı söylenmektedir. Bölgede 8 bin adet mezar taşı yer almaktadır. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden, asıl listeye alınması için çalışmalar sürüyor.

BİTLİS KALESİ

İl merkezindeki çarşının hemen dik yamacında, Bitlis Suyu kollarından iki derenin birleştiği yerdedir. M.Ö. 312 tarihinde Büyük İskender'in emri ile kumandanlarından Leys Bedlis tarafından inşa ettirilmiştir. Kale dörtgen biçimindedir. Doğusunda yüksek bir burç vardır. İdamına karar verilenlerin buradan aşağıya atılmasından dolayı “Kanlıkule” denilir. Kalenin yüksekliği 20-30, duvar genişliği 4-6 metredir. Eskiden kale içerisinde üç yüz evle Han Sarayı vardı. Ayrıca kalede erzak, malzeme ve cephane dolu mağaralar bulunuyordu.