Bizde kar ve tipi Brezilya’da plaj keyfi

Türkiye'de yurdun dört bir yanında yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce köyle ulaşım kesildi. İnsanlar yollarda mahsur kaldı. Güney yarım kürede ise yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Brezilya'da sıcaktan bunalanlar plajlara koştu.

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Kuzey Yarımküre’de çetin kış koşulları yaşanırken, Brezilya’nın da aralarında olduğu Güney Yarımküre’nin çok sayıdaki ülkesinde yaz mevsimi hüküm sürüyor.

Hava sıcaklığınının 40 dereceyi bulduğu Rio de Janeiro kentinde halk, serinlemek için plajlara akın ediyor.

COVID BİLE DURDURAMADI

Yeni tip corona virüsü COVID-19 vakalarının yeniden artış göstermesine rağmen kentin ünlü plajı Ipanema’yı dolduran binlerce kişi denize giriyor, kumsalda güneşleniyor.

Brezilya, Rio de Janerio’da en popüler iki plajdan biri Copacabana, diğeri Ipanema. Ipanema, Copacabana’ya göre daha pahalı otellerin ve hareketli gece hayatıyla tanınıyor.



Ipanema adı, Güney Amerika kıtasında Brezilya sahillerinde eskiden konuşulan 70 kadar yerli dilinden biri olan Tupicede “pis su” anlamına geliyor. Buradaki “pis” kelimesi suyun kirliliğini değil, sahillerin balık tutmaya elverişsizliğini anlatmak için kullanılmıştır. Zira buradaki kumun ve dalgaların özelliği dolayısıyla balıklar sahilden uzaklara kaçar.

FİLMLERE KONU OLDU

Pek çok filmde ismi geçen Ipanema, özellikle Astrud Gilberto ve Stan Getz’in söylediği, sözleri Vinicius de Moraes’e bestesi Tom Jobim’e ait olan ‘The Girl from Ipanema’ (Garota de Ipanema) adlı parçası ile dünya çapında bir dönem ses getirmiş, keyifle dinlenen önemli klasiklerdendir.