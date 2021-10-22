Bodrum Kalesi’ni 150 bin kişi ziyaret etti

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi’ni bu yıl 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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600 yıl önce Sen Jan Şövalyeleri tarafından inşa edilen Bodrum Kalesi’nde 2017 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan kalede sur duvarları güçlendirildi, eserlerin bakımı yapıldı.

Restorasyon aşamasında bazı bölümleri geçen yıl ziyarete açılan Bodrum Kalesi’ndeki çalışmalar bu yıl tamamen sona erdi ve tarihi mekanı bu yıl yerli ve yabancı 150 bin turist ziyaret etti.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, “Birbirinden farklı 12 salon var. Bu salonların 6’sında su altından çıkan eserlerimiz sergilenmekte, 5’inde karadan çıkan eserlerimiz sergilenmekte, 1’inde de bilgilendirme yapmaktayız. Bu yıl pandemiye rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin toplamı 150 bine yaklaştı. Bu rakam, ağırlıklı yabancı turist. Pandemi döneminde bu kadar ziyaretçiyi ağırlayabilmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Kaleyi ziyaret eden Levent Serim, en son restorasyondan önce tarihi mekanı gezme fırsatını bulduğunu anlatarak “Son gelişmeleri görmek istedim. Geliştirilmiş, daha farklı bir boyuta getirilmiş, eksikler tamamlanmış. Gerçekten çok iyi bir çalışma yapılmış” diye konuştu.

ABD’li Brad Michael isimli turist de kaleyi çok beğendiğini dile getirerek “Gerçekten muhteşem bir kale. Muhteşem taş işçiliği var. Su altından çıkarılan eserleri gördük. Gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı. (İHA)