Bodrum Kalesi’ni 324 bin kişi ziyaret etti

Bodrum'da Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de bulunduğu Bodrum Kalesi'nin ziyaretçi sayısı 2022'de bir önceki yıla göre iki kat artarak 324 bin oldu.

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Bodrum’un simgesi haline gelen ve 2016’dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

“St. Jean Şövalyeleri’nin kalesi” olarak da bilinen kalede birçok kule yer alıyor.

Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı, Doğu Roma Gemisi, Nefertiti’nin Altın Skarabe Mührü, Altın Kadeh ve Bronz Mermer Gözler gibi nadide eserlerin sergilendiği Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde, Sikke ve Mücevherat Salonu ile Karyalı Prenses Salonu da turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Hande Savaş, “2022’de salgın tedbirlerinin ortadan kalkmış olması ve yenilenen salonların ziyarete açılmasıyla ziyaretçi sayımızı iki kat artırdık. Müze 2022’de 324 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerden çok büyük ilgi gördük. Yeni açılan salonlarımız dikkati çekiyor ve merak uyandırıyor. Bodrum Kalesi başlı başına özel bir yapı, bir anıt eser ve Bodrum’un simgesi. Kale içinde yer alan müze ülkemizin tek su altı müzesi. Dünyanın da önemli su altı arkeoloji müzelerinden bir tanesi. Çok ilgi gören bir alan” dedi. (AA)