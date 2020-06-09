Bodrum’da sosyal mesafeli tekne turları başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sosyal mesafeli tekne turlarına ilgi büyük oldu. Bugün denize açılan yerli ve yabancı turistler koyları gezdi, yüzdü. Temmuz ve Ağustos ayında tur teknelerinde rezervasyonların tamamının dolduğunu belirten kooperatif başkanı Halikarnas Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan, “Otel ve konaklama tesislerinden çok turistler bir haftalık tekne turlarını tercih ediyor. 3- 50 bin TL. arasındaki turlar için önümüzdeki iki ay tüm rezervasyonlar yapıldı, boş tekne kalmadı” dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günübirlik ve haftalık tekne turları başladı. Bugün Halikarnas İskelesi'ne gelen yaklaşık 60 yerli ve yabancı turist teknelere binerek günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

TURİSTLERE GELMEDEN TEKNELER DEZENFEKTE EDİLDİ

Turistler gelmeden önce mavi yolculuğa çıkacak tekneler dezenfekde edildi. Ardından gelen tüm turistler ateşi ölçülerek teknelere alındı. Yaklaşık 150 yolcu kapasiteli Black Angel teknesine binen 55 turist ile denize açıldıklarını belirten Angel Seyahat Acentesi yöneticisi ve kaptan Enver Kantarmış, “Bilim Kurulu ve bakanlığın gönderdiği tüm önlemlere tam olarak uyacak biçimde turlarımızı hazırladık. Yolcu kapasitesini yüzde 50 düşürdük. Tabi bu da fiyatlara yansıdı. Geçtiğimiz yıl 150 yolcu ile çıktığımız günübirlik turda yeme içme dahil 70 TL. iken bu yıl 150 TL. yapmak zorunda kaldık. Tekne turlarına olan ilgi Pandemi sürecinden sonra hızla artıyor. Çünkü insanlar otellerde ve kalabalık yerlerde yüzmek yerine sakin koyları ve adaları tercih ediyor” dedi.

MAVİ YOLCULUK TEKNELERİNDE YOK SATIYORUZ

Halikarnas Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Günübirlik tekne turlarının yanısıra haftalık ve iki haftalık mavi yolculuğa bu yıl ilgi çok büyük oldu. Geçen yıla oranla haftalık turların fiyatlarında değişiklik olmadı. Yatın türünü ve kapasitesine göre günlük 3 bin -50 bin TL. arasında değişen yatlar var. Genellikle 6- 18 kişi kapasiteli. İnsanlar bu yatlarda otellere göre aileleri ile birlikte gelip çok daha izole durumda tatil yapma olanağı buluyorlar. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos ayında haftalık tura çıkacak yatların hemen hemen tamamı doldu.”

