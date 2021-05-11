Bodrumlu iki gezginin otostoplu dünya turu devam ediyor

Bodrum’da yaşayan ve beş yıldızlı otellerde aşçılık yapan 27 yaşındaki Bulut Ertosun 2019 Kasım’da turizmci kız arkadaşı 26 yaşındaki Sıla Bozkaya ile Bodrum’dan Asya ülkeleri ve dünya turuna çıktı.

18 BİN TL İLE DÜNYA TURUNA ÇIKTILAR

İlk olarak uçak ile gittikleri Filipinler’den sonra diğer ülkeleri otostop çekerek ve yürüyerek gezdiklerini anlatan Ertosun “11 yıldır aşçılık yapıyordum. Asya ülkelerinin mutfağına ve yöresel kültürlerine hayrandım. Dünya mutfaklarını tanımak için biriktirdiğimiz 18 bin TL ile yola çıkmaya karar verdiğimde arkadaşım Sıla da beni yalnız bırakmadı. Birlikte aylarca düşünüp bize büyük bir mesleki ve hayat tecrübesi yaşatacağına inandığımız yolculuğumuza çıktık” dedi.

“ÇOCUKLUK HAYALİMİN PEŞİNDEN GİTTİM”

Gittikleri ülkelerde 3-4 hafta kalan Bodrumlu gezginler STK’lar ve meslekleri ile ilgili iş kollarında çalışarak para kazandı. Otostop ile sırasıyla Tayvan, Endonezya, Singapur, Malezya ve Tayland gezerek ülkelerin mutfak kültürlerini, yemek çeşitlerini öğrenip video ve fotoğraflarla kayıt altına aldıklarını belirten Ertosun, “Çocukluk hayalim aşçı olmak ve bir gezgin olarak dünyayı gezip başta Asya ülkelerinin mutfak kültürlerini yerinde tanımak ve öğrenmekti. Korkarak biraz da çekinerek çıktığımız Asya turunda gittiğimiz her yerde Türk olduğumuzu öğrenince bize çok yardım ettiler. Sıcak dostluk ve ilişkilerle bir ay içinde üzerimizdeki korkuyu attık” diye konuştu.

“DİL BİLMEDEN DE ÇOK ŞOY ÖĞRENEBİLİYORSUNUZ”

“Gittiğimiz ülkelerin kırsal kesimlerinden küçük kentlere yöneldikçe İngilizce bilmenin de bir anlamı olmadığını görüyorduk” diyen Ertosun, sözlerine şöyle devam etti:

“İsterseniz üç beş dilin bir anlamı yok, çünkü gittiğiniz ülkenin yöresel insanları sadece kendi dillerini kullanıyor. Ancak iki gezgin olarak kurduğumuz sıcak ilişkilerle hem onları anlayıp hem de derdimizi anlatabiliyorduk, bu nedenle bir süre sonra insani ilişkilerin arasında dilin çok da önemli olmadığını anladık. Bu gezide mesleki olarak büyük tecrübeler edindik. Bu deneyimlerimizi Sıla ile bir kitap ve belgesel film haline getirerek genç gezginlerle paylaşacağız.”

“BİR RESTORAN AÇMA HAYALİ PEŞİNDEYİM”

“Kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde binlerce dolar harcayarak yapamayacağımız geziyi hem çalışarak hem yeni şeyler öğrenerek sürdürdük. Amacım öncelikle Asya mutfağı olmak üzere en az 10 yıllık bir süreçte dünya ülkelerini gezerek profesyonel bir aşçı olarak iyi bir birikim elde etmek, ardından Bodrum'da Asya ve dünya mutfağının füzyonunu oluşturan ciddi bir restoran açmayı düşünüyorum.”

YARIM KALAN TURA DEVAM EDECEKLER

Halen Bodrum’daki lüks bir otelde aşçılık yapan Ertosun ile birlikte hayallerinin peşinden gittiğini belirten Sıla Bozkaya ise şunları söyledi:

“Bulut ile iki gezgin olarak Asya ülkelerinden başlayarak dünya turu için yola çıktık. Dediği gibi yanımızda sadece 18 bin TL vardı. Gittiğimiz yerlerde bazen gönüllü çalışıp karnımızı doyurduk, bazen profesyonelce çalışıp hayatımızı geçindirecek kadar para kazandık. Mükemmel dostluklar kurduk. 26 Mart 2020’de büyükelçiliğimiz bizi salgına karşı uyarınca onların yardımı ile Bodrum’a döndük.Şimdi pandemi biter bitmez yarım bıraktığımız turumuza Japonya , Güney Kore, Nepal, Kamboçya, Bengaldeş ve Hindistan ile devam edeceğiz.”

“GENÇLER KORKMASIN”

“Gezgin olmak kolay değil, tabii ki cesaret istiyor, bilmediğiniz dünyalara yelken açıyorsunuz, zaman zaman gerildiğiniz, heyecanlandığınız olaylar yaşayabiliyorsunuz. Filipinler’de otostop yaparken bir çatışmanın ortasından geçmek zorunda kaldık, mermilerden bazıları bulunduğumuz kamyona isabet etti, aç kaldığımız günler de oldu. Ancak gezdiğimiz sürece edindiğimiz bilgi, birikim ve insan zenginliği 5 üniversiteyi bitirmeye bedel. Bu nedenle dünyayı gezmeyi isteyenler varsa durmasın. Hayallerinin peşinde bir şekilde yola çıksınlar ilk adımı atsınlar, zaten yola çıktıktan sonra ülkeden ülkeye geçerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz”