Bohem tatil arayanlara öneriler

Hayat tarzı olarak benimsenmekte olan hippi hareketi, 1960’ların başlarında bir akım halinde başlamış olup, şimdilerde ise bir dini inanç gibi benimsenerek çeşitli yorumlar katıldı. Bohem tarzını benimseyen kişiler genellikle aykırı olan, yani düzene uymayan ve huzurlu yaşamayı benimsemiş kişiliklerden oluşur.

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Bohem tarzını sahiplenmiş olan kişiler, yaşamlarını aslında diğer insanlara göre aynı şekilde yaşasa bile daha rahat ve daha salaş bir yaşama sahip oldukları için mutlu oldukları oldukça nettir.

Aslında hippiler, insan yaşamlarını bir nevi sürekli çalışmak ve sürekli bir hedef barındırmak olarak gördükleri için buna aykırı yaşamayı tercih ederler. Dünyanın her yerinde yaşam süren ve herkes tarafından kabul görmüş birçok hippi bulunur. Hippiler insanlardan uzak ve huzur dolu yerlerde yaşamayı sevdikleri için tatil seçeneklerinde de bu tarz yerleri tercih ederler.

İbiza

İbiza, İspanya'ya bağlı bir ada. Bu ada, her ne kadar barlar ve gece hayatı ile dikkat çeken yerlerden olsa da uzun yıllardır hippi tarzını benimsemiş ve bununla ön plana çıkmış. Bunun için yılda milyonlarca hippi bu bölgeyi tatil yeri olarak görmüş ve ziyaret etmiş. Özellikle yeşilliklerin ön planda olduğu yürüyüş yolları ve farklı mimarisi ile İbiza, dikkat çeken bir bölge olarak görülüyor.

Goa- Hindistan

Hindistan, oldukça büyük bir ülke. Bunun için Hindistan'ı keşfetmek ve tamamını öğrenmek için bir ömrün yeterli gelmeyeceği söylentiler arasında yer alır. Ülkenin genelinde bohem stili hakimiyeti gözle görülür şekilde fazla olsa da her bölgede görmek oldukça zordur. Hindistan'da en çok bohem tazı görülen şehir ise Goa olup, bu şehir renkli ve eğlenceli yapısı ile dikkat çeker. Öyle ki Goa şehrinde eğlence, günlük yaşamın bir parçası olarak görülür.

Kamboçya

Bohem tatil destinasyonları arasında lider konumda olan ve özellikle Türklerin tercih ettiği bölgelerden biri de Kamboçya'dır. Tamamen bohem tarzının ön planda olduğu Kamboçya, Koh Rong adası ile dikkatleri üzerine çeker. Burada hem uygun hem de pahalı denebilecek düzeyde tatil planı yapabileceğiniz gibi isterseniz konforlu bir tatil için villaları tercih edebilirsiniz. Doğal güzellikleri ve özgür ruhu ile Kamboçya ideal bir tatil yeridir.

Himalayalar- Nepal

Konforlu bohem tatilin ipuçları arasında aslında ilk sırada yer alabilecek Nepal, hippi tarzını benimsemiş olan kişiler için ideal bir bölgedir. Hemen hemen her bölgede bohem tarzını görebileceğiniz bir yer olan Nepal, Himalayalar'ın eteklerinde bulunur ve oldukça dikkat çeker. Tarih, doğa ve dağcılık ile ön plana çıkan Nepal, normalde küçük ve fakir bir ülkedir. Fakat misafirperverliği ile ön plana çıkar.

Amsterdam- Hollanda

Avrupa'daki hippilerin başkenti olarak bilinen Amsterdam, ifade özgürlüğüne sahip bir bölge. Amsterdam'da bohem tarzını, şehrin yerlileri de benimsemiş ve sevmiş. Bol bol yeşil alana sahip olan Amsterdam, doğal ve konforlu tatil arayıcılarını adeta kendisine çeker. Üç yüze yakın müzesi ile zengin bir tarihe sahip olan Amsterdam, oldukça rahat ve zıtlıkları bir o kadar uyum içerisinde tutan bir ülke.

Kaynak: Tatil Sepeti