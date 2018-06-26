Bozburun’un gezilecek yerler: Tarihi yerleri ile Bozburun…

Mavi Yolculuk yapılan motorlu ahşap guletlerin inşa edildiği ve yat turizmi açısından popüler olan Bozburun, Marmaris'in en uzak güneybatı ucunda yer alan sakin ve sessiz bir turizm beldesidir. Keşfedilmeyi bekleyen birbirinden güzel koyları ve tarihi yerleri ile Bozburun'un gezilecek yerlerinden bazılarını tanımaya çalışalım...

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Anadolu’da antik halklar tarafından kullanılan ilk yerleşim yerlerinden biri olarak gösterilen, 4 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip, MÖ 2000’li yıllarda ismi, Karia halkı tarafından Larymna olarak söylenen, halkına da “Kum halkı” denmiş Bozburun’un gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

BOZBURUN’UN GEZİLECEK YERLERİ

BYBASSOS ANTİK KENTİ

Marmaris-Datça yolu üzerindeki Bozburun’da, Hisarönü köyünün hemen yanı başındadır. Bybassios sözcüğü Luwi veya Karia dillerinden gelmiş olup Hellen dilinde bir anlamı yoktur. Bybassos'un bulunduğu yer yakın zamanlara kadar kesinlik kazanamamıştı, önceleri buradaki kalıntıların Erine'ye ait olduğu sanılmışsa da 1960'da yapılan yüzey araştırması sonunda buranın Bybassos olduğu saptanmıştır. Kalıntılar yol ile deniz arasındaki tepenin yamaçlarından yukarıya doğru yayılmıştır. Buradaki bir ada üzerinde de kale kalıntıları göze çarpmaktadır. Eski Çağda bir yarımada üzerinde yer alan Bybassos, Arkaik ve Klasik dönemlerde bir liman olduğu anlaşılmaktadır. Bizans surlarının varlığı liman olarak kullanımının sürdüğüne işaret etmektedir. Belgelenen yapılar arasında Erken Bizans Dönemine ait dairesel planlı bir yapı ile apsise bitişik bir odası bulunan Kilikya tipinde bir kilise sayılabilir. Alanda ayrıca Kalkolitik Döneme ait buluntulara rastlanmıştır.

TÜRKİYE’NİN TARİHİ MİRASLARI

ORHANİYE KÖYÜ VE KIZKUMU

Orhaniye Köyü, üzerinde yürürken, denizen üzerinde yürüyormuş hissi veren kırmızı kumuyla ve koyun ortasında yer alan Şövalye Adası ile ünlü. Mitolojik ve tarihi kalıntılar açısından oldukça dikkat çekici olan Orhaniye Köyü'nde en çok merak edilen yer, denizin üzerinde yürüyorsun hissi veren Kızkumu. Kızkumu ile ilgili anlatılan efsaneye göre; ¨geçmiş zamanlarda bu köyde bir kız yaşarmış, karşı kıyıda yaşayan bir delikanlıya aşıkmış. Ailesinin isteği ise bu delikanlıdan yana değil, kendi istedikleri kişiden yanaymış. Düğün gecesi kız delikanlıya kaçmak istemiş. Sahilde kendine yol yapmak için eteğine doldurduğu taşları denize dökmeye başlamış. Fakat eteğindeki taşlar bitince denizin ortasında çaresizce kalmış ve peşinden gelen köy halkı tarafından öldürülmüş.¨

LORYMA ANTİK KENTİ (BOZUKKALE)

Bozburun yarımadasının güneybatı ucundaki Bozuk Koyu'nda kurulmuştu. Koya hakim oldukça geniş alana dağılmış kalıntılardan günümüze ulaşan en etkileyici yapı Burunbaşı üzerinde bulunan iyi korunmuş kaledir. Dokuz dikdörtgen kulesi vardı. Bugün kuzeydeki çıkma kule görülebilmektedir. Kalıntılara ulaşmak için denizden bir tekne ile gitmek. Bozukkale limanı Mavi yolculuk tekneleri ve yatların önemli bir durak noktası. Karadan ulaşmak için Taşlıca'dan yürümek gerekiyor.

HYDAS ANTİK KENTİ (SELİMİYE)

Bozburun Yarımadası'nın kuzeyindeki Selimiye koyunda (Kamışlı Koy) kurulmuştur. Kentte sur kalıntıları, kare planlı bir mezar anıtı yer alıyor. Hydas'a 3 kilometre uzaklıkta, sahilde bir gözetleme burcu ve bu burç üzerinde birkaç mezar var.

PHOİNİX ANTİK KENTİ (TAŞLICA KÖYÜ)

Bozburun Yarımadası’nın bir parçası durumunda olan Taşlıca Köyü, çok geniş bir alana yayılmış durumdadır. Taşlıca’dan 4 kilometre mesafede Asar Tepesi üzerinde bir karya kenti olan Phoenix antik kentinin kalıntıları mevcut. Köy ile antik yerleşim arasında, muhtemelen antik döneme ait patika yolda önce mezarlarla karşılaşılır. Taşlıca ile Asar tepenin aşağı yukarı ortalarında, çukurda kentin agorası, tepeye çıkarken oldukça iyi durumdaki bir yapı kalıntısı ve ardından kentin ana nekropolisi (mezarlar) görülür. Kentin akropolisi Asartepe'dedir. Tepede kalıntılardan çok, çevreye hakim manzara çekicidir.