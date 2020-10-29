‘Bozkırın nazar boncuğu’nda sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak anılan Gökpınar Gölü sonbahar güzelliğine büründü.

‘Bozkırın nazar boncuğu’ Gökpınar Gölü’nde sonbaharın gelmesi ile renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor.

Suyun dikkat çeken turkuaz rengi de renklenen ağaç yapraklarıyla ziyaretçilerini mest eden görüntüler ortaya çıkardı.

Gökpınar Gölü doğal mavi rengi ve temiz suyu ile dünyanın en berrak gölleri arısında gösteriliyor.

Göl çevresinde gezinen Merve Kayapınar, “Biz Antalya’dan geliyoruz ama burası başka. Antalya’da bile yok böyle bir yer. Çok beğendik. Her renk var. Mükemmel gözüküyor” dedi. (İHA)