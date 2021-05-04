Bozkırın ortasında bir vaha

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi’nde Muammer Bıldırcın’a ait olan ağaçlık alan bozkıra yıllardır renk katıyor. Bıldırcın’ın 60 yıl önce dedesi tarafından başlatılan ağaç dikme geleneği babası ve kendisinde de devam edince arazilerinin etrafı binlerce kavak ağacıyla sarıldı.

Aradan geçen 60 yılın ardından olgunlaşan kavak ağaçları bugün de bozkırın ortasında yemyeşil yapraklarıyla adeta vaha gibi kendilerini sergiliyor.

“BİZİM SAYEMİZDE HERKES AĞAÇ DİKTİ”

Muammer Bıldırcın, vadiyi görenlerin kendi evlerine ve bahçelerine ağaç dikmeye başladığını belirterek, “Bu köye ailece ağaç getirdik diyebilirim bunu abartmadan söylüyorum. O dönem zorluklarla ağaçları diktik. Yani ilk önce dedem ardından babam ve sonra ben. İnsanların ağaca eskiden bakış açıları farklı olduğu için zor diktik bu ağaçları buraya. Ağaçlarımız kurudu tekrar yeniledik. Tabii burayı gören çok beğenip gidip kendi köyün içerisine ağaç dikiyor. Bizim sayemizde köy ağaçlandı diyebilirim” dedi.

“EMEĞİMİ SATMAM”

Çok fazla kişinin araziyi ve ağaçları satın almak istediğini fakat kendisinin emeğini parayla satmayacağını vurgulayan Bıldırcın, “Yazları buraya misafirler gelir onları ağırlarız. Bazıları burayı bizden parayla istiyor. Emek parayla satılmaz. Ben onlara ‘TIR dolusu para verseniz yine burayı satmam’ diyorum. Çünkü burada benim emeğim var. Bu hale gelene kadar ne çektik. Satmayı kesinlikle düşünmüyorum” diye konuştu.

“BAKARSAN BAĞ, BAKMAZSAN DAĞ OLUR”

Her gün düzenli olarak arazinin ve ağaçların bakımını yaptığını kaydeden Bıldırcın, “Buraya sabah erkenden gelirim. İlk önce gübreleme yaptım. Daha sonra tarlada ekilecek yerleri hazırladım. Yaprak ve ağaç dallarını topladım. Birazdan su yolu açacağım mesela bu şeklide günüm bitecek. Bu vadinin taşı olmaz. Hepsi çalışmakla oluyor. Her gün topluyoruz. Atalarımızın dediği gibi ‘Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” ifadelerini kullandı. (İHA)

