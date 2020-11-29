En yakın denize yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Eskişehir'de dalış turizminden bahsetmek kulağa tuhaf gelebilir. Ancak Çifteler İlçesi'ndeki Sakaryabaşı bölgesinde Eskişehirliler tarafından bile çok fazla bilinmeyen bir sualtı hazinesi var. 824 kilometre ile Türkiye'nin en uzun üçüncü nehri olan Sakarya'nın doğduğu bu kesim, hem bozkırın ortasında dalış keyfi yaşatıyor hem de sualtı meraklılarına zengin bir manzara vaat ediyor.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Bölgede Gökgöz, Karaburgu, Kırkkız, Başkurt ve Eminekin olmak üzere 5 ayrı noktadan dalış yapılabiliyor. Eğitim dalışları 4 buçuk metre derinliğindeki Gökgöz'de gerçekleştiriliyor. Bu bölge aynı zamanda en çok canlı çeşitliliğinin bulunduğu alan. Dalışlar sırasında Sakarya'ya can veren ve saniyede 6 ton su çıkaran kaynakları izlemek; pek çok canlıya, özellikle de endemik bir tür olan Palaemonates Turcaum karidesine rastlamak ve yeşilin birçok tonlarına sahip su altı bitki örtüsünün oluşturduğu görsel şölenin keyfini çıkarmak mümkün.

YAZ-KIŞ DALINIYOR

Sakaryabaşı'ndaki dalış bölgelerinin en büyük avantajlarından biri ise kışın da su sıcaklığın koruması. Bölgenin dondurucu soğuklarına rağmen suyun sıcaklığı yaz-kış 18 ila 22 derece arasında oluyor. Özel koruyucu kıyafetler giyildiği için dalgıçlar üşümeden uzun süre suyun içinde kalabiliyor.

14 YAŞ ÜZERİ HERKES DALABİLİR

Bölgede dalış yapmak isteyenlere Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü yardımcı oluyor. Dalış için 14 yaşın üzerinde olmak yeterli. 14-18 yaş arasındakiler için velilerinden izin isteniyor. Kulak enfeksiyonu, vertigo, astım, sara, kalp, şeker, tansiyon rahatsızlığınız yoksa bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Gerekli tüm ekipmanları kulüp sağlıyor.

BELEDİYE DALIŞ EĞİTİMİ VERİYOR

Eskişehir merkeze 67 kilometre uzaklıktaki Çifteler'deki Belediye Dalış Kulübü'nün sorumlusu Derya Ateş, hiç tecrübesi olmayanların hatta yüzme bilmeyenlerin bile kolay bir eğitimle güvenli bir dalış yapmasının mümkün olduğunu belirtti. Ateş, “Sakaryabaşı, ülkemizde ve dünyada bulunan en berrak tatlı su kaynaklarından biridir. Bu bize muazzam bir görüş açısı sunar. Suyun doğuşunun izlenebilir olması da bizi özel kılan noktalardandır. Özellikle eğitim dalışı, sualtı fotoğrafçılığı ve deneme dalışı yapanların en çok tercih edebileceği bir kulübüz” dedi.