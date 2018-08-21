Britanya’nın coğrafyasıyla büyüleyen adaları

Bir sonraki tatilinizde denizle çevrili, ana karadan uzak ve gizemli bir yerde bulunmak istiyorsanız keşfedilmeyi bekleyen Britanya Adaları'nı düşünebilirsiniz. Tresco’nun beyaz kumlarından Jura Adası’nın uzak cazibesine kadar, İngiliz adalarını keşfetmek her zaman için büyülü bir deneyim olacaktır.

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1. Nadir çiçeklerin küçük adası Sark

İngiltere'nin en küçük adalarından biri olan Sark'ta, sadece 600 kişi yaşıyor. El değmemiş güzelliği bu küçük adayı cazibe merkezi yapıyor. Bu adada motorlu taşıt kullanımı yasak ve burada göreceğiniz araçlar, modifiye edilmiş traktörler veya atlı arabalardan ibaret.

Sark, iki bölümden oluşuyor: Büyük Sark ve Küçük Sark. Bu iki kısım La Coupée adındaki dar bir yarımada yolu ile birbirine bağlı. Bu yolyaklaşık 100 metre uzunluğunda, denizden 80 metre yüksekliğinde ve genişliği sadece 3 metre olan kenarlarına son yıllarda koruyucu korkuluklar monte edilmiş olan bir geçit görevi görüyor. Eski zamanlarda çocuklar, rüzgârla denize uçmamak için yoldan dört ayak üzerinde sürünerek geçerlermiş.

Sark'daki popüler aktiviteler arasında bisiklet sürmek, rehberli yürüyüşler ve Sark'ın nispeten sıcak iklimi nedeniyle İngiliz ana karasında nadiren görülen çiçeklerin yer aldığı La Seigneurie Bahçeleri ziyareti sayılabilir. Adada havalimanı bulunmadığı için ziyaretçiler feribotla adaya ulaşabiliyor.

2. Telesiyej manzaraları ile ünlü Wight Adası

Kumlu plajları, model köyü ve çalışan buharlı demir yolu ile İngiltere'deki Wight Adası size mükemmel bir aile tatili kaçamağı yaşatabilir. Bu tür bir tatil için mükemmel bir üs olmasının yanı sıra Bestival isimli, dünyaca ünlü müzik festivaline de ev sahipliği yapıyor.

Adaya ulaşımda bir macera yaşamak isteyenler için dünyanın her yerinde faaliyet gösteren son ticari hovercraft seçeneği değerlendirebilir ve bu büyüleyici adaya ilginç ve nostaljik bir erişim sağlayabilirsiniz.

Wight Adası'ndaki popüler cazibe merkezleri arasında telesiyej rotaları, ödüllü plajları ve çılgın aktivitelerle dolu bir eğlence parkı bulunuyor. Adada, lüks spadan kampa kadar her türlü konaklama imkanı sunuluyor.

3. Vahşi güzellikleri fotoğraflamak için Jura Adası

İskoçya'nın Batı Kıyısı'nda yer alan Jura, yalnızca 200 insan yerleşimciye ev sahipliği yapan Birleşik Krallık'ın en bozulmamış ‘vahşi' adalarından biri. Adada sayıca en fazla olan türler kırmızı geyik, fok ve su samurları, hepsi de bu nefes kesici güzelliğe sahip dağlık bölgenin yerlileri olarak biliniyor.

Bu uzak Birleşik Krallık adasının ana cazibesi, vahşi hayatı ve olağanüstü manzaraları. Adada tepeler boyunca yürüyüş yapabilir veya at binebilir, yerel publarda dünyanın en iyi viskisini tadabilir, ünlü Machrie'de bir tur golf oynayabilir ya da heyecanlı bir tekne turuna katılarak bir deniz macerasına çıkabilirsiniz. Bu seçenekler özellikle de fotoğraf çekmeyi sevenlere müthiş kareler sunuyor.

4. İngiltere'nin Karayipler'i Tresco

Cornwall sahillerine yakın olan bu vaha görünümlü ada, Karayipler'le rekabet edeceği söylenen bozulmamış beyaz kumlarla, en doğal güzellikteki İngiltere adalarından biri. Büyüleyici Tresco, Scilly Adaları'ndaki tek özel ada ve ziyaretçiler rahat karakterini ve bakımlı görüntüsünü seviyor.

Tresco yaz aylarında güneşten daha fazla pay alıyor, bu yüzden doğru zamanda gelirseniz, özellikle Tresco Abbey Bahçeleri'ne girerseniz, yüksek palmiye ağaçları, sukulent ve kaktüsleriyle tropik bir cennete giriyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bahçelerde, yıllarca ada sahillerinde harap olmuş gemilerden oluşan eşsiz bir koleksiyona sahip olan Valhalla Müzesi'ni de bulabilirsiniz.

5. Neolitik dönemin tanığı Mainland Orkney Adaları

Biraz yanıltıcı ismine rağmen, Mainland Orkney, Norveç ve Kuzey Denizi ile çevrili Orkney adalarının en büyüğüdür. 17.000'den fazla nüfusuyla Mainland Orkney'i tatil rotanız olarak seçtiğinizde, Orkney'in eşsiz mirasını, kültürünü ve geleneklerini keşfedebilir, daha uzak, daha az kalabalık komşu adalara gitme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Orkneyler, her biri antik geçmişin zengin kalıntılarına sahip, gizemli ve büyüleyici yerlerdir. Mainland Orkney'in engebeli arazisinde Neolitik döneme ait, taş çemberler, anıtlar ve mezarlar bulunur. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Neolitik Orkney Heart'ı ziyaret ettiğinizde, 6000 yıl öncesine dayanan bir yolculuğa çıkabilirsiniz.