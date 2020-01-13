Brüksel’in 63 yıllık sembolü Atomium

Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembol eserlerinden olan Atomium, 1958 yılında EXPO 58 fuarı için Andre Waterkeyn tarafından tasarlanmış sıradışı bir yapı.

Demir atomunun en küçük hücre yapısının 165 milyar kere büyütülmüş halini gösteren Atomium, metal borularla birbirine bağlı büyük metal kürelerden oluşuyor.

Yüksekliği 102 metre olan yapının en tepe noktasındaki kürede bir restoran yer alıyor.

Yapıldığı yıl olan 1958’de Avrupa’nın en hızlı asansörünü bünyesinde barındıran yapıda küreler arası geçiş merdivenlerle sağlanıyor.

Atomium’un dıştan görünümü kadar içi de oldukça ilgi çekici.

Bu ilginç eser, çoğu dünyanın geçirdiği teknolojik ilerlemeyi gözler önüne seren sergi ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Küreler farklı amaçlar için de kullanılıyor.

Mesela biri sadece çocuklara özel hazırlanmış ve rengarenk iç düzenlemesi, oyun alanlarıyla ilgi çekiyor.

Atomium’un içini gezmek, en üst noktasından şehirin görüntüsünü izlemek isteyen ziyaretçiler 11 Euro ücret karşılığı alınan biletle bu deneyimi yaşayabiliyor.