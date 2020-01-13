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Brüksel’in 63 yıllık sembolü Atomium
Brüksel’in 63 yıllık sembolü Atomium
Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembol eserlerinden olan Atomium, 1958 yılında EXPO 58 fuarı için Andre Waterkeyn tarafından tasarlanmış sıradışı bir yapı.
Seyahat 13 Ocak 2020 - 14:10

Demir atomunun en küçük hücre yapısının 165 milyar kere büyütülmüş halini gösteren Atomium, metal borularla birbirine bağlı büyük metal kürelerden oluşuyor.

Foto: Shutterstock

Yüksekliği 102 metre olan yapının en tepe noktasındaki kürede bir restoran yer alıyor.

Foto: Shutterstock

Yapıldığı yıl olan 1958’de Avrupa’nın en hızlı asansörünü bünyesinde barındıran yapıda küreler arası geçiş merdivenlerle sağlanıyor.

Foto: Shutterstock

Atomium’un dıştan görünümü kadar içi de oldukça ilgi çekici.

Foto: DepoPhotos

Bu ilginç eser, çoğu dünyanın geçirdiği teknolojik ilerlemeyi gözler önüne seren sergi ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Foto: DepoPhotos

Küreler farklı amaçlar için de kullanılıyor.

Foto: DepoPhotos

Mesela biri sadece çocuklara özel hazırlanmış ve rengarenk iç düzenlemesi, oyun alanlarıyla ilgi çekiyor.

Foto: DepoPhotos

Atomium’un içini gezmek, en üst noktasından şehirin görüntüsünü izlemek isteyen ziyaretçiler 11 Euro ücret karşılığı alınan biletle bu deneyimi yaşayabiliyor.

Foto: DepoPhotos

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