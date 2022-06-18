Bu odanın misafiri siz, ev sahibi ise cephesine yerleştirilmiş kuşlar olacak

Meraklı kuş gözlemcileri yakında hayallerindeki tatili yapabilecek. İsveç'te Lulea'daki otelde misafirler, tüylü arkadaşlarıyla çevrili bir ağaç tepesindeki odada yaşama şansına sahip olacak.

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İsveç Laponyası’ndaki Treehotel’de her kabin farklı bir kimliğe sahip.

İsveçli kuşbilimci Ulf Ahman’ın fikriyle ortaya çıkan otel, Bjarke Ingels Group’tan (BIG) mimarlar tarafından tasarlanmış.

Otelde her oda farklı bir biosfere sahip.

Danimarkalı mimar Bjarke Ingels ve ekibi, yeni tasarımla ise habitatı yuvalarla güçlendirmeyi ve trendi tersine çevirmeyi umuyor.

İngels, “Ormancılık, üreyen kuşların yuvalandığı ağaçlarda doğal deliklerin sayısının azalmasına yol açtı. Bu nedenle kuş yuvalarının kurulması, alınması gereken önemli bir önlemdir. İklim değişikliği böcek patlamasının yılın başlarında gerçekleşmesine yol açar ve kuşların yumurtaları çatladığında patlama çoktan geçmiş olur. Yemleme, Kuzey İsveç’te kalan ve kış aylarında yiyeceğe ihtiyaç duyan kuşlar için önemli bir destek mekanizması” dedi.

Yeni otel odasının arkasındaki ekip ayrıca bunun dünya çapında daha fazla kuş dostu tasarımlara ilham vereceğini ve hatta sıradan insanların evde kendi DIY kuş habitatlarını yaratmayı düşünmelerini sağlayacağını umuyor.

Otelin yıl sonunda ilk müşterilerini ağırlaması planlanıyor.

(Fotoğrafları: Credit Image: © Cover Images via ZUMA / Depo Photos)