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Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor
Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor
Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kentin stresi ve kalabalık alanlardaki yüksek corona virüsü riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.
Seyahat 22 Eylül 2020 - 10:10

Karadeniz Bölgesi’ndeki bulutlardan yüksekte kalan yaylalara gelen ziyaretçiler adeta görsel bir şölen yaşıyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası, bitki örtüsü ve suyuyla ilgi odağı oluyor. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının yanı sıra tatilcilerin de uğrak yeri oluyor.

FOTO:DHA

Trabzon’da 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası’nda özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede sarp yamaçlarla çevrili yaylalar, yeşil doğasıyla, yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor. Kentin stresi ve corona virüsü riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

FOTO:DHA

Eşsiz manzara karşısında semaverleriyle yüksek tepelerin üzerine çıkanlar, çaylarını yudumluyor, kendilerini kemençe müziği ritmine de bırakıp, unutulmaz anlara da tanıklık ediyor. Eşsiz güzellikteki yaylada özellikle sis bulutu ve gün batımını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları ise bölgede kamp kurup, saatlerce nöbet tutuyor. Geceyi yaylada geçirenler, en güzel anı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tatilciler, herkesi, doğasına hayran kaldıklarını yaylayı gezmeye davet ediyor.

FOTO:DHA

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