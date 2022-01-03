Burası Alaska değil Çıldır!

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tutan Çıldır Gölü, muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Buz kalınlığının 20 santimetreyi aştığı göl üzerinde yöre halkıyla aşık oynayıp, atlı kızaklarla tur atan ziyaretçiler, Eskimo usulü balık avlayarak kışın tadını çıkarıyor.

Orhan BOZKURT

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Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi havaların eksi derecelere düşmesiyle tamamen buz tuttu.

Buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü kış aylarında soğuk havanın ayaza çekmesiyle tamamen donan göl adeta buzdan bir ovayı andırıyor.

Özellikle Turistik Doğu Ekspresi turları ile Çıldır’a gelenler, bölge halkıyla geleneksel aşık oyunu oynuyor, atlı kızaklarla buz tutan göl üzerinde tur atarak Eskimo usulü balık avlama deneyimi yaşıyor.

Bugünlerde Türkiye’nin en büyük buz pistine dönüşen göl üzerinde birçok etkinlik, yapılıyor.

Buz tutan göl üzerinde her yıl ‘Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali’ düzenleniyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu bu yıl 7’ncisi gerçekleşecek olan ‘Kristal Göl ve Buz Festivali’nin tarihini 12 Şubat olarak açıkladı.

Başkan Azizoğlu, 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen, festivale herkesi davet etti.