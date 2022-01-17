HAYAT
Hayat Haberleri - Seyahat

Burası Antalya… Hem karla mücadele hem deniz keyfi

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele edilirken sahil kesimlerinde güneşi görenler ise denize girdi.

Yayınlanma: 13:43 - 17 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Burası Antalya… Hem karla mücadele hem deniz keyfi

Kış etkisini tüm Türkiye’de hissetirirken, turizm kenti olan Antalya’da güneşi görenler sahillere koştu.

Antalya’nın yüksek kesimlerinde belediye ekipleri karla mücadele ederken sahil kesimleri vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu şehirde güneşi görenler park ve sahilleri doldurdu.

Kimi yürüyüş yapıp balık tuttu kimisi de denize girmeyi tercih etti.

Fotokapana poz verenler: Saz kedisi, dağ keçisi, karakulak... İlginizi Çekebilir Fotokapana poz verenler: Saz kedisi, dağ keçisi, karakulak... Himalaya kiraz çiçekleri rengarenk açtı İlginizi Çekebilir Himalaya kiraz çiçekleri rengarenk açtı Lizbon'un en eski evi İlginizi Çekebilir Lizbon'un en eski evi