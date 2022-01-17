Burası Antalya… Hem karla mücadele hem deniz keyfi
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele edilirken sahil kesimlerinde güneşi görenler ise denize girdi.
Kış etkisini tüm Türkiye’de hissetirirken, turizm kenti olan Antalya’da güneşi görenler sahillere koştu.
Antalya’nın yüksek kesimlerinde belediye ekipleri karla mücadele ederken sahil kesimleri vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu şehirde güneşi görenler park ve sahilleri doldurdu.
Kimi yürüyüş yapıp balık tuttu kimisi de denize girmeyi tercih etti.