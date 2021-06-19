Burası da Adanalıların peri bacaları

Kozan'da Göller Yaylası bölgesinde doğal taş yapılar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan kayalar, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kozan’da antik kenti anımsatan ve vatandaşlar tarafından Kozan’ın peri bacası olarak adlandırılan kayalar, hafta sonları doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında yerini alıyor.

Bin 500 rakımda sedir ağaçlarının gölgesinde yer alan taş yapılar, doğal atmosferi ile fotoğraf tutkunlarını her mevsim farklı bir görsel ile karşılıyor.

Bölge sakinlerinden Osman Akıncı “Oksijeni bol, doğası harika bu yere herkesi bekleriz” dedi. (İHA)