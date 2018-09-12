Burdur gezilecek yerler: Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşayan Burdur…

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Tarihi geçmişi Neolotik Çağa kadar uzanan Burdur’un, Hacılar Köyünde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan Anadolu’nun ilk heykelcikleri olarak bilinen ANA İLAHE’yi temsil eden pişmiş toprak figürler ve süs eşyaları ve boyalı insan yüzlü çanak çömlekleri dünya arkeolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölge, Frig, Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar bölgede hâkim olmuşlardır. Şimdi Burdur’u daha yakından tanıyalım…

MISIRLILAR EVİ

19. yy. yapısıdır. İki katlı, taş temel üzerine bağdadi olarak yapılmıştır. Alt katta kışlık odalar ve kiler, üst katta ise ortadaki ince uzun sofaya açılan dört oda yer almaktadır. Tavanlar ahşap işlemelidir. Odalarda alçı şerbetlikler, ahşap yüklükler, ahşap tavan ve tabanlar ortak özelliklerdir. Tavanda dairelerle oluşturulmuş, çiçek Motifleriyle bezenmiş bir orta göbek ve bunu çevreleyen baklava dilimi motifleri ile süslü bir bordür yer almaktadır.

SALDA GÖLÜ

44 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve binlerce yıl önce jeolojik çökmeyle meydana gelen Salda Gölü, Türkiye'nin 185 metreye varan derinliği ile en derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölü konumunda olan tatlı su gölüdür. Beyaz kumu, suyunun temizliği ve turkuvaz rengiyle oluşan güzel manzarasıyla ‘Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılıyor. Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisindedir. 1989 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilen gölde yapılaşma yasak. Dünyadaki Mars özelliği gösteren iki yerden biri. Göldeki magnezyum yüklü beyaz kayaların aynısı Mars’ta da bulunuyor. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde, göl suyu bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlıdır.

BURDUR SAAT KULESİ

Burdur Ulu Camii'ne 10 metre mesafede, Alacapazarı Mevkii'ndedir. Buradaki ilk saat kulesini Konya Valisi Ahmet Tevfik Paşa 1830 yılında yaptırmıştır. Ancak bu kule 1914 depreminde yıkılmış ve yerine Kâhyaoğlu Hacı Ali Emir Bey tarafından 1936-1937 yıllarında yeniden yapılmıştır. Kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kare plana sahiptir. Zemininden âlemine kadar altı boğumdan oluşur ve daralarak yükselir. Saat kulesi yaklaşık 30 metre yüksekliktedir.

SUSUZ HAN

Bucak ilçesi Susuz Köyü’ndendir. Susuz Han kareye yakın dikdörtgen bir plana sahiptir. Beş neflidir. Ortasında bir kubbe vardır. Hanın göze batan önemli yeri batı tarafındaki cephede tak şeklinde giriş kapısıdır. Mukarnaslı giriş nişinin üzerinde geometrik oyma süslü iki kabartma rozet motifi vardır. Giriş nişinin her iki yanında iki küçük niş daha vardır. Hanın beden duvarları dıştan payelerle desteklenmiştir. Hanın içinin ışıklandırılması dıştan içeriye genişleyen dikdörtgen pencerelerle sağlanmıştır. Restore edilerek turizme kazandırılmıştır.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ

Ağlasun İlçesi sınırlarında, Burdur Antalya karayolunun 14. kilometresinen ayrılan bir yol ile 20 kilometre sonra Torosların 1500-1700 metre yüksekliğinde yer alır. Antik Pisidya bölgesinin en büyük ve önemli merkezlerinden biridir. Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları içeren Sagalassos, en parlak dönemini M.S. 2. yüzyılda yaşamıştır. Günümüze en iyi koruna gelmiş antik kentlerden biri olan kentin, aşağı ve Yukarı Agoralar, Roma Hamamı, Apollon Klarios ve Antonian Pius Tapınakları, Sütunlu Cadde, Macellum, Kent Villası ve tiyatro ayakta olan yapılardandır. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan keramik fırınlar, Sagalassos’un Anadolu’nun önemli keramik merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Sagalassos, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunuyor.

ARKEOLOJİ MÜZESİ

60 binden fazla eserin yer aldığı Türkiye’nin en zengin müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi kapılarını ziyaretçilerine ilk defa 1969 yılında açmıştır. 2008 yılında “Gezilip Görülmeye Değer Müze” ödülünü alan müze üç kısımdan oluşmaktadır. Müzede, Neolitik ile Erken Kalkolitik Çağlara ait buluntular ile eski tunç çağı buluntuları, Roma’nın en iyi imparatorlarından olan İmparator Hadriani ve Marcus Auralius’a ait dev heykeller, Kremna Antik Kenti kazısında çıkarılan dokuz adet birinci sınıf mermer heykeller, Büyük ve Küçük Athena, Hygeis, Apollon, Herakles, Nemessis ve Aphrodite heykelleri en çok dikkat çeken eserlerindendir.

SONBAHARDA GİDİLMESİ GEREKEN 5 YER

İNSUYU MAĞARASI

1965 yılında halk ziyaretlerine açılarak Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu, görünümleri son derece güzel yoğun damlataş oluşumları (sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları, kalsit kristalleri) ve göllerle kaplıdır. Burdur’a bağlı Çatalağıl köyü sınırları içerisinde bulunan İnsuyu mağarası birbirine bağlı iki bölümden oluşmaktadır. Toplam uzunluğu 525 metredir. Mağaranın suyu karbonatlı maden suyudur. İnsuyu mağarası, Kültür Bakanlığı kararı (1976) ile I. derece Doğal Sit olarak tescil edilmiştir.