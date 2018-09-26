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Burdur Gölü kuruyor
Burdur Gölü kuruyor
Burdur Gölü’nde su seviyesindeki azalmanın geri döndürülemez noktada olduğu belirtildi.
Seyahat 26 Eylül 2018 - 15:46

Daha önce, 300 bine yakın su kuşuna, endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapan Burdur Gölü'nü kurtarmak için projeler yapılmıştı.

b2Burdur Gölü'ndeki çalışmaları yürüten Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, “Burdur Gölü'nün geldiği son noktayı görmek için bilim insanı olmaya gerek kalmadı. Çünkü göldeki çekilme eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı. Artık Burdur Gölü'nü eski haline getiremeyiz” dedi.

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