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Bursa, Avrupa’nın en iyi 12 termali arasında

İtalya’nın yüksek tirajlı “HuffingtonPost” gazetesi Bursa’yı, Avrupa’nın en iyi 12 termal turizm merkezi arasında gösterdi.

Güncellenme: 13:55, 15/02/2021
Haberler Seyahat
Bursa, Avrupa’nın en iyi 12 termali arasında

Avrupa Tarihi Termal Kentler Ağı'nda (EHTTA) Türkiye'yi temsil eden kentlerden biri olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım çalışmalarıyla İtalyanların da dikkatini çekti.

EHTTA bünyesinde oluşturulan İletişim ve Turizm Komisyonu’nda Türkiye’den tek üye olan Bursa'nın termal değerlerinin tanıtımı için düzenli olarak EHTTA’ya ve EHTTA üyesi şehirlere bilgi veren Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları meyvelerini veriyor.

“Avrupa'da spa turizminin ilk 12'si” başlığıyla bir değerlendirme yapan İtalya'nın yüksek tirajlı “HuffingtonPost” gazetesi Bursa'yı da en iyi termal merkezler arasında gösterdi. Almanya Baden, İngiltere Bath, Hırvatistan Daruvar ve Polanya Ladek-Zdroj gibi önemli termal kentlerin de değerlendirildiği makalede, Bursa'nın tarihi yönü ele alındı.

KÖKLÜ TARİH VURGUSU

İtalyanlara termal turizm için farklı alternatiflerin sunulması maksadıyla derlenen makalede, şehrin termal sularının özellikleri, köklü tarihi ve kültür-sanat hayatı hakkında görüşlere yer verildi.

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