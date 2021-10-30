Bursa ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor

Bursa'da sonbaharla birlikte ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle ormanda oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.

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Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanan İnegöl-Domaniç yolunda, seyirlik görüntüler oluştu.

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge sonbaharda fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geliyor.

Abdülkadir Yazıcı’nın drone ile çektiği görüntülerde yeşil, sarı ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. (İHA)