Bursa’da rafting

Bursa'da uzun süredir rafting sporu için aranan uygun ortam Orhaneli İlçesi'nde bulundu. Kocasu Deresi'nde hazırlanan 8 bin kilometrelik parkurda ilk deneme turları ve kontroller yapıldı. Tehlike arz eden ağaç dalları kesildi, taş ve kayalarla ilgili önlemler alındı.

Parkur, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nünde rafting tutkunlarına açıldı. Orhaneli Belediyesi'nin “Hadi Gali #ComeToOrhaneli” sloganı ile doğaseverlere duyurduğu ve bölge turizmine önemli hareketlilik katması beklenen 8.5 kilometrelik rafting parkuru 12 rapitten oluşurken, bu alanda liderliği elinde bulunduran Antalya'nın parkurlarından daha az tehlikeli olması nedeniyle çok daha geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt doğal kaplıcaları, meşhur çileği ve Sadağı Kanyonu'yla önemli noktalardan biri olan Orhaneli'nin, Kocasu Deresi ile de adrenalin tutkunlarının çekim merkezi olacağını söyledi.

Güvenli şekilde doğayla buluşun

Ali Aykurt şöyle devam etti:

“Orhaneli'nin doğa sporları tutkunlarının Türkiye'de en önemli merkezi olması için çalışıyoruz. Rafting parkurumuzun 12 rapitten oluşan 8.4 km'lik ilk etabı açıldı. Toplamda parkur uzunluğumuz 14 kilometreye çıkacak.

Bu parkurun Türkiye'deki benzerlerinden en büyük farkı 7'den 77'ye herkesin gönül rahatlığıyla, güvenli bir şekilde doğa ile buluşmasını sağlaması. Bunların yanı sıra doğal tarım ürünleri ve yöresel lezzetleri ile Orhaneli'ni turizm merkezi yapmak istiyoruz.”