‘Büyük Kuğu’nun Memleketi’ Rongcheng Gölü

‘Büyük Kuğu’nun memleketi olarak bilinen göl, güneye göç eden kuşlar için de önemli bir durak noktası.

Sibirya’dan uçan kuğular her yıl Kasım-Nisan aylarında burada konaklayarak kış aylarını geçiriyor.

İstatistikler, göle her yıl bu amaçla gelen kuğu sayısının ortalama 10 bin olduğunu gösteriyor.

Zarif görünümleriyle göle romantik bir hava katan kuğular, gölün kıyısında bulunan Rongcheng kenti için de önemli bir turizm kaynağı.

Yerel turizm bürosuna göre, her yıl 100 bin civarında turist, kuğu sezonunda bu güzelliği görmek ve fotoğraflamak için kente geliyor.

Bu nedenle kuğular kent yaşamının da önemli parçası durumuna gelmiş.

Kuğu şeklindeki biblo, magnet, kağıt ürünler gibi küçük hediyelik eşyalardan, pansiyon ve restoran tabelalarına kadar her yerde kuğu isim ya da sembollerine rastlamak mümkün.



Kentte, kuğuların sağlığı için özel bir birim de oluşturulmuş. Bu birimin görevlileri, kuğuların dışkılarını toplamadan kışın buz tutan göl üzerine kuğular için yiyecek koymaya kadar tüm detaylarla da ilgileniyor.