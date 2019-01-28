Büyük Saat, 137 yıldır tarihe tanıklık ediyor
Ünlü şair ve Adana Valisi Ziya Paşa tarafından temelleri 1881 yılında atılan; ancak 1882’de Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanarak, hizmete alınan Büyük Saat, merkez Seyhan ilçesindeki Ali Münif Caddesi üzerinde bulunuyor.
Toplam 32 metre yüksekliği, 8 metre genişliğiyle dikkat çeken ve kesme taştan yapılan kuledeki saate, 110 basamaklı merdiven kullanılarak çıkılıyor.
Kenti ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği Büyük Saat’ten, her yarım ve 1 saatte çan sesleri yükseliyor.
Temel derinliği 30 metre olan kulenin bakımı, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştiriliyor.