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Büyük Saat, 137 yıldır tarihe tanıklık ediyor 
Büyük Saat, 137 yıldır tarihe tanıklık ediyor 
Adana'da, Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında resmi kuruluşların çalışma sürelerini göstermesi ve ezan vakitlerinin öğrenilmesi için yaptırılan Büyük Saat, tam 137 yıldır zamanı gösteriyor. Kentin sembolü haline gelen Büyük Saat, Adana'ya ilk kez gelenlerin de dikkatini çekiyor.
Seyahat 28 Ocak 2019 - 10:57

Ünlü şair ve Adana Valisi Ziya Paşa tarafından temelleri 1881 yılında atılan; ancak 1882’de Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanarak, hizmete alınan Büyük Saat, merkez Seyhan ilçesindeki Ali Münif Caddesi üzerinde bulunuyor.

adana2Toplam 32 metre yüksekliği, 8 metre genişliğiyle dikkat çeken ve kesme taştan yapılan kuledeki saate, 110 basamaklı merdiven kullanılarak çıkılıyor.

adana3Kenti ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği Büyük Saat’ten, her yarım ve 1 saatte çan sesleri yükseliyor.

adana4Temel derinliği 30 metre olan kulenin bakımı, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştiriliyor.

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