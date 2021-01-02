Buz tutan Çıldır Gölü’nden renkli görüntüler

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

Balıkçılar, Çıldır Gölü’nde oluşan 10 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlarken, gölü gezmeye gelenler ise keyifli vakit geçirdi.

Kimi gölde kızakla kayarken, kimisi ise buz üzerinde yürüdü. Bazıları ise sandalyede oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Saz eşliğinde halay çekenler de oldu.

BUZ GİBİ SUYA GİRDİ

Gölün yanındaki bir lokantada aşçı olarak çalışan Hafız Özdemir, kazma ve kürekle açtığı bir delikten beline kadar içeri girdi. Burada bir süre bekleyen Özdemir, kollarını ve başını bu suyla yıkadı.

Özdemir, “Çıldır Gölü’nün suyu insanı genç tutar. Açtığım delikten belime kadar içeri girdim. İçine girip yüzerdim ama tehlikeli olduğu için yapmadım” dedi. (DHA)