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Buzlar eridi, doğa uyandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su gölü olan Çıldır Gölü, çevresindeki yeşil bitki örtüsü ve konaklayan göçmen kuşlarla dikkat çekiyor. Göl, zirveleri karla kaplı dağlarla seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Güncellenme: 11:57, 21/05/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Buzlar eridi, doğa uyandı

Denizden 1959 metre yükseklikte, dere ve pınarlarla beslenen 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Lav akıntısı ve molozlarla oluşan doğal set gölü Çıldır, göçmen kuşların da uğrak yeri olarak biliniyor.

Çevresindeki yeşil bitki örtüsü ve zirveleri karla kaplı dağların ayrı güzellik kattığı göl, yöre halkının da en büyük gelir kaynağı. Yöre halkı, gölde, kış aylarında balıkçılığın yanı sıra atlı kızaklarla yerli yabancı turistleri gezdirerek geçimlerini sağlıyor.

Uzun kış ayları boyunca kar altında muhteşem manzaralar veren Çıldır Gölü, havaların ısınmasıyla da yeşile bürünerek büyük keyif yaşatıyor. Yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, salgın nedeniyle son yılların en sessiz zamanlarını yaşıyor.
(DHA)

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