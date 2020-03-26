Çağrılara kulak asmadılar, Bodrum’a tatile gittiler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yaklaşık on gün önce yaptığı “Bodrum'a gelmeyin evinizde kalın” uyarısını dikkate almayan tatilciler büyükşehirlerden Bodrum’a akın etti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden ikinci konutlarına gelenler, sahillerde sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometrelik sahilde, tatilcilerin güneşlendikleri ve denize girdikleri görüldü.

BODRUM'A AKIN ETTİLER

Tüm çağrılara rağmen son on gün içerisinde yaklaşık 30 bin kişinin ikinci konutlarına geldiği ve gelmeye devam ettiği ilçede tedbirler arttırılırken yeni gelenlerin sahillere akın ettiği güneşlenip denize girdiği görüldü.



3 KM LİK PLAJDA DİP DİPE GÜNEŞLENDİLER

Uzunluğu yaklaşık 3 kilometre olan Ortakent Yahşi sahilindeki tatil sitelerinde kalanlar güneşli ve güzel havadan yararlanıp plaja indi. Ancak 5'er 10’ar kişilik gruplar halinde sosyal mesafeye uymadan güneşlenip denize girenlerin görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye uyup tek başına güneşlenip denize girdiği görüldü.



VATANDAŞ, DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİL

Ankara'dan gelen emekli PTT memuru 62 yaşındaki Ali Çelik “Burada yazlığımız var eşim ile birlikte Ankara'nın soğuk havasından kaçıp geldik. Aralık ayına kadar burada kalırız. Bu kadar salgın hastalık söylentisi varken insanlar neden hala koca plajda dip dibe gelip bir arada olur anlamış değilim, komşularla yanyana gelmeye çalışıyoruz plajda da öyle en az on metre olsun mesafe ne kaybımız olur, medyada bu konuda daha çok duyuru ve bilgilendirme yapılmalı. Vatandaş durumun ciddiyetini anlayabilmiş değil” dedi.