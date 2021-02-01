Çamlıyayla yaz-kış güzel

Akdeniz’de Mersin'in kuzeyinde Toros Dağları'nın ortasında kurulu olan Çamlıyayla ilçesi, hem yazcı hem kışçı turistlerin uğrak noktası. Bu şirin ilçe, yaz aylarında Çukurova'nın sıcağıyla kavrulan Mersin ve Adana'dan bol bol yaylacı nüfusu alıyor.

Böylece kışlık 8 binden biraz fazla olan Çamlıyayla'nın nüfusu yazın 100 bini geçiyor. Adını aldığı çam ormanlarıyla çevrili Çamlıyayla; tarihi Bizans kalesi, Cehennem Deresi Kanyonu, Papazın Bahçesi mesire alanı ile vatandaşların yanı sıra her mevsim doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının rağbet ettiği bir yer. Yöre aynı zamanda yaban keçisi koruma-üretme bölgesi.

İğne Oyası Festivali

Çamlıyayla’da kökleri çok eski olan iğne oyasının çok yaygın olarak yapılması nedeniyle İğne Oyası Festivali de yapılıyor. İlçenin kadınları, bugüne kadar 5 kez düzenlenen festivalde Anadolu'ya özgü bu önemli sanat ve kültür dalını Türkiye'ye tanıtırken, internetin yaygınlaşması nedeniyle de tüm dünya pazarlarına ulaşmaya başlamışlar.