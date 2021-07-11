Canlanmanın lokomotifi Kapadokya

TÜRKİYE'nin en büyülü köşelerinden Kapadokya, 2019'da altın yılını yaşamıştı. Otellerde aylar öncesinden bile yer bulmanın zorlaştığı bu dönemin ardından tüm dünyayı vuran koronavirüs salgını Kapadokya'yı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden durgunluk döneminin ardından bölge turizmi yeniden hareketlenmeye başladı.

SÖZCÜ HAFTASONU'na konuşan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, turizmci Yakup Dinler, “2 yıldır 2019'un kazancını yedik ama şükür olsun, 1 Temmuz'dan itibaren yükselişe geçtik” dedi.

Dinler, “2019 Kapadokya'nın gelmiş geçmiş en güzel yılıydı. Hep altın yıl olarak bahsettik. 2020'den beklentiler çok daha yüksekti. Çinli turist bölgemize 12 ay boyunca gelir. Salgın orada başladığında Çin'den iptaller almaya başladık. Ne oluyor dedik. ‘Sağlık sıkıntısı var ama kısa sürede atlatılacaktır' dediler. Sonra Güney Kore'den de iptaller geldi. Çin ve Güney Kore'den gelen turistler bölgemizin aşağı yukarı yüzde 80'ini karşılar. 11 ay kapatılan oteller oldu. Zor bir süreçten geçtik” diye konuştu.

DOLULUK YÜZDE 30-40'LARA ULAŞTIĞINDA MUTLU OLUYORUZ

MARTTAN itibaren toparlanmaya başladıklarını belirten Dinler, “Bu günlerde doluluk oranımız yüzde 80-90 olması gerekirken yüzde 30 ve 40'lara ulaştı diye mutlu oluyoruz” dedi. Dinler “ABD, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Çin, Japonya, Singapur, Malezya, Endonezya vatandaşları henüz yok. Daha önce hiç gelmeyen Romenler geliyor. Buraya Ukrayna'dan direkt sefer başladı. Onlar bölgeye bir hareketlilik kazandırdı. Fakat eski günlerimizin çok uzağındayız” ifadelerini kullandı.