Çatak Kanyonu’nun ilgi çeken cam terası

Kastamonu’nun en önemli turizm değerlerinden olan Çatak Kanyonu, merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kanyon, Çatak Köprüsü'nün 1-2 km aşağısından başlıyor, Nalbantoğlu köyünde kesintiye uğrayıp, İnönü'ne kadar tekrar kesintisiz devam ediyor. 6 kilometresi araç ile 1 kilometresi dağ içindeki yürüyüş parkurundan ilerlenerek, kanyonun 900 metre yüksekliğe sahip gözetleme noktasına ulaşılabiliyor.



Burada oluşturulan cam teras, kanyonun nefes kesen manzarasını adrenalin eşliğinde seyretmek isteyenlere bu fırsatı sunuyor. Kanyon derinliği yer yer 900 metreye çıkan Çatak Kanyonuna terasın yapıldığı bölümün çay yatağından yüksekliği 450 metre.



15 metresi kanyon boşluğunda olmak üzere toplam 33 metre boyunda ve 10 metre genişliğinde çelik konstrüksiyon üzerine yapılan cam teras 250 kişi kapasiteli.

İki tarafı heybetli kayalıklar ve sık ağaçlarla bezeli kanyonu bu noktadan seyretmek ise eşsiz bir deneyim yaşatıyor.